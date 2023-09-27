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أكثر من النووي السعودي

9/27/2023 2:00:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عاموس هرئيل 26/9/2023
التصريحات العلنية لزعماء الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل حول التقدم في الاتصالات حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، تثير للمرة الاولى نقاشات سياسية واعلامية حول الاتفاق الآخذ في التبلور. ولكن جزءا بارزا من التفاصيل ما يزال غير معروف للجمهور الواسع. في الطرف الاسرائيلي فان جهاز الامن يصمت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي يقرر المعلومات التي يجب نشرها حول المحادثات. في هذه المرحلة الحديث يدور فقط عن تفاصيل جزئية.
رغم الانشغال الكبير مؤخرا بطلب السعودية من الولايات المتحدة (بشكل غير مباشر من اسرائيل) الموافقة على انشاء مشروع نووي في المملكة، فانه مشكوك فيه أن يشكل هذا العائق أمام التطبيع. المشكلة الاساسية ستكون سياسية، وهي تتعلق سواء بالولايات المتحدة أو اسرائيل. في الطرف الاميركي فان الادارة الاميركية، التي هي بحاجة الى موافقة واسعة من الكونغرس رغم التحفظات الكثيرة على الاتفاق في الحزب الجمهوري وفي الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، كل واحد منهم لاسبابه، غير متحمسة من النظام في السعودية. في الطرف الاسرائيلي فان العائق يوجد في اليمين، معارضة حزبي اليمين المتطرف لأي تنازل للفلسطينيين ومطالبة من يؤيدون الانقلاب النظامي مواصلة التشريع رغم التوقعات المعاكسة في واشنطن. المعارضة في اسرائيل للبند النووي يعبر عنها رئيس المعارضة يئير لبيد وبعض كبار جهاز الامن السابقين، ومن بينهم ايضا خبراء في الذرة.
في محيط نتنياهو يقولون إن المعارضين لا يعرفون تفاصيل الاتفاق، وأنه عندما ستتم معرفتها فانه سيتبين أنه فعليا لا توجد مشكلة حقيقية. هذه الاجابة تعتمد على ما نشره امير تيفون وبن صموئيلس في "هآرتس" قبل اسبوعين تقريبا. ادارة بايدن تفحص خطة بحسبها ستقام في الواقع منشآت لتخصيب اليورانيون لاغراض مدنية في السعودية، لكنها ستكون خاضعة للرقابة والسيطرة عن بعد من قبل الولايات المتحدة.
ربما أن هذا الاتفاق، اذا وقف المستوى المهني في اسرائيل من خلفه، سيثير انتقاد أقل. نتنياهو يريد في المقابل ابراز المكاسب الكثيرة المتوقعة من الاتفاق مع السعودية: فتح الباب لاقامة علاقات مع دول عربية واسلامية اخرى، تقليص محتمل لنفوذ ايران في العالم العربي، وفرصة تجارية استثنائية للاقتصاد الاسرائيلي.
ما لم يقله نتنياهو بصوته هو أنه ليس اللاعب الرائد في هذه الصفقة. في نهاية المطاف الصفقة تتقدم لأن الامر يتعلق باتفاق له جدوى بالنسبة لاميركا، وبدرجة معينة بالنسبة للسعودية. ليس فقط الرئيس الاميركي بحاجة الى انجاز على صعيد السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية في 2024، بل الموضوع الرئيسي هو أن الولايات المتحدة توجد في منافسة استراتيجية عالمية مع الصين، وهذا هو المنظار الذي من خلاله سيفحص الاميركيون جميع القضايا المطروحة تقريبا على جدول الاعمال. الاتفاق بين اسرائيل والسعودية والفوائد الكثيرة المتوقعة للرياض فيما بعد، يمكن أن يعزز علاقة السعودية مع الغرب على حساب نفوذ الصين المتزايد.
على الرغم من أن نتنياهو لا يعترف بذلك إلا أنه يعرف مكانته الهامشية نسبيا في هذه القصة. الامر صحيح ايضا بخصوص محاولة اميركا التوصل الى تفاهمات بعيدة المدى مع ايران. التي تشمل التزام ايران بتجميد تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى مقابل تسهيلات اقتصادية، اضافة الى تبادل السجناء والرهائن الذي تم تنفيذه. ايضا في هذه الحالة فان تأثير اسرائيل هو تأثير هامشي، ونتنياهو يكتفي فقط بتوجيه انتقاد هجومي كنوع من الضريبة الكلامية.

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