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لكمة في وجوهنا

9/27/2023 2:00:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: سام بن شطريت وبلفور حكاك 26/9/2023

ما يفعله معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة هو التشهير بالبلاد. أفعالهم هي مثابة لكمة في وجهنا. لا يوجد ظل شك بأن أصحاب رؤوس الأموال يقفون من خلف حملة التشهير هذه. يصعب علينا التصديق بأن مان داهو سينفق من جيبه الاف الدولارات ضد نتنياهو في رحلته السياسية. يخيل لنا أنه تحطمت كل السدود وكل أنماط السلوك الأساسية. قيادة النضال ضد الحكومة تبعث بإسرائيليين وبـ "مهاجرين من إسرائيل" ليركضوا وهم يحملون أعلام إسرائيل ويهتفون بأصوات متحشرجة: يا للعار! وكل هذا امام عيون الاغيار واليهود المندهشين. اما أعداء إسرائيل فيذوبون فرحا. فمن كان سيعطي هدية كهذه للدعاية الإيرانية، لمبعوثي أبو مازن في الولايات المتحدة ولكتائب الـ BDS التي تطالب بمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الاكاديمية؟ الا تكفي المظاهرات في شارع كابلان، امام بيت نتنياهو في القدس وفي قيساريا او امام بيوت الوزير لفين والنائب روتمن؟
اتصلت بنا شخصية رفيعة المستوى من المغرب وأعربت عن دهشتها من أفعال المتظاهرين. الأفعال تهين صورة إسرائيل كما قالت الشخصية وأضافت: "انتظروا لتروا حين يصل نتنياهو الينا، بناء على دعوة من جلالة الملك، محمد السادس، ونحن سنستقبله بما يتناسب مع فخامته: بالتصفيق العاصف وبباقات الورود".
في عهد بينيت ولبيد في رئاسة الوزراء لم نر المشاهد والافعال كهذه. نتنياهو يقوم في الولايات المتحدة بمهمة للدولة. وكان حكماؤنا قرروا بان "الملك الذي يغفر على المس بشرفه فان شرفه لا يغفر". هو الزعيم المنتخب والمس به هو مس بإسرائيل.
الجمعية العمومية للأمم المتحدة هي منصة للقاءات رئيس وزرائنا مع المستشار الألماني شولتس، مع رئيس أوكرانيا زلنسكي، ومع رئيس تركيا اردوغان. كل العالم يتابع الإسرائيليين الذين يتهمون حكومة إسرائيل بـ "الابرتهايد"، بتحويل إسرائيل الى ديكتاتورية وبالمس بجهاز القضاء. ان صراعات سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان لصد هذه الاتهامات ضد إسرائيل يستهان بها حين يكون الإسرائيليون هم الذين يشهرون بها امام العالم. يبث الإسرائيليون صورة نتنياهو بملابس السجين على اسوار سجن الكتراز، وشعارات مضادة له على مبنى الأمم المتحدة، فيشهر بنا.
لم نتعرض في الماضي لمثل هذا السلوك القاسي المتمثل بالتنكر لرموز وكرامة دولة إسرائيل من جانب المعارضة. محزن أن غانتس ولبيد يقفان جانبا ويسندان ذلك بصمتهما.

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