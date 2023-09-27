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داسوا علينا في بيتنا

9/27/2023 2:00:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: هدار غيل - عاد 26/9/2023
كان هذا يوم غفران حزين على نحو خاص، ربما الأكثر حزنا الذي نشهده. في السنوات الأخيرة، منذ أن خرجت صلوات يوم الغفران من الكنس وبدأت تجري في الحيز العام تحت السماء، ميدان ديزنغوف، الذي هو حي علماني في جوهره، أصبح رمزا وقدوة للتسامح، الاحترام المتبادل والتعايش. كانت الصلوات تجري على جانب الميدان، بينما في الخلفية عائلات تتنزه واصوات الأطفال الفرحين الذين يركبون الدراجات الهوائية. تقاليد علمانية الى جانب تقاليد دينية، بالضبط مثلما هو الفسيفساء الإسرائيلي يفترض أن يكون. كانت إمكانية للصلاة بانفصال، وكانت إمكانية للعائلات الصلاة، او لمجرد الاستماع للصلاة معا. كل بإيمانه يعيش، لا احد يفرض شيئا على احد.
لكن هذه السنة اخترقت هذه الآلية الجميلة والرقيقة بوحشية. منصة ضخمة أغلقت الميدان، وعلقت اعلام إسرائيل لاجل خلق فصل بين المصلين الذين سعوا الى تقسيمهم الى قسمين. قلوبنا، نحن سكان الحي، حطموها الاف الأجزاء، اعرف ان أحدا لا يريد ان يقضي يوم الغفران، الذي يفترض أن يكون يوم هدوء في المظاهرات، بهتافات "يا للعار". لكن هذا اكثر من التجاهل بفظاظة لقرار المحكمة الذي قضى الا تجرى صلاة بانفصال في الحيز العام، كما أن هذا اكثر من الاستخفاف بالقانون – هذا هو دوس بالعنف على تقاليد وقيم الناس. هذه محاولة لاقصاء عائلات كاملة عن حيزها العام، عن ايمانها، عن الشكل الذي تختار فيه احياء العيد. وكما هو متوقع في رده امس اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل الخرق الفظ لقرار المحكمة مثلما هو لمعظم مواطني إسرائيل الذين يشعرون ان صوتهم لا يسمع في الحكومة التي أقامها. حكومة تفضل بشكل ممنهج حقوق الأقلية على حقوق الأغلبية. وبالفعل، تتجاهل أيضا حقوق النساء. فعقب قائلا: "في دولة اليهود بالذات، في اليوم الأكثر قدسية للشعب اليهودي متظاهرون يساريون يشاغبون ضد اليهود في اثناء صلاتهم. يبدو أنه لا توجد حدود، لا توجد أنماط سلوك ولا يوجد قيد للكراهية من جانب المتطرفين من اليسار".
أمس، في موعد قريب من خروج الغفران، سرت الى الميدان محطمة القلب، الميدان إياه الذي تصدر منه كل سنة في هذه الساعة نغمات الصلاة الى جانب نغمات العائلات والأطفال الضحكين، وهذه السنة سمعت منه أصوات الجدالات اللاذعة. أوضح لي في حينه ان هذا ليس صراع يسار ضد يمين، كما أنه ليس صراع متدينين ضد علمانيين. هذا صراع على المساواة في الحقوق. وكلما اقتربت وسمعت الحوار بين الطرفين اتضح لي بان الفجوة التي تنبع في أساسها من القيادة التي تنمي خطاب الكراهية، ليست كبيرة. صحيح أن هذا ما بحثت فيه المحكمة لكن هذا ليس صراعا على الفصل في الحيز العام، هذا صراع على المساواة، وليس فقط المساواة بين الجنسين بل على المساواة في الحقوق. هذا صراع من جمهور كامل يطالب بقبول القيم، الأعراف وانماط الحياة لديه. أن يسمحوا له بأن يحيي الأعياد بالشكل الذي يؤمن به. ان يصل بالطريقة التي يؤمن بها وأن يربي اطفاله على القيم التي يؤمن بها. ان يتحرك بمساواة في الحيز العام. ان يسمحوا له ان يتزوج حسب إيمانه، وان يتطلق حسب إيمانه. ونعم، أن يسافر في السبت أيضا. أن يتقاسموا معه العبء بمساواة. المأساة هي أنه كلما عمقت الحكومة الفجوات وقضمت من هذه الحقوق، فإن القدرة على التعايش واحتواء احتياجات الآخر ستتقلص فقط.

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