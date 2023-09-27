أفريقيا على مفترق الطرق

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بوافينتورا مونجان – (فورين بوليسي إن فوكَس)

2023/9/7

يُنظر في الغرب إلى الانقلاب الأخير في النيجر على أنه نكسة للديمقراطية. لكن الواقع أكثر تعقيدا. يجب أن ننظر إلى الأحداث في منطقة الساحل في السياق الأوسع لأزمة الاقتصاد السياسي النيوليبرالي والاستخراجي في المنطقة.

ما تزال الأجندة الإمبريالية تُطبق في أفريقيا من خلال تدخل القوى العالمية. كثيرًا ما تقوم الدول الغربية وغير الغربية والشركات عبر الوطنية بفرض اتفاقيات تجارية ضارة واتباع سياسات نيوليبرالية تقوض الاقتصادات المحلية وتزيد الاعتماد على الرأسمالية العالمية. وتقوض هذه الضغوط الاقتصادية استقلال الدول الأفريقية وتديم دورة الاعتماد على المساعدات الخارجية.

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يجري ربط تراجع التطلعات الديمقراطية في النيجر -ومنطقة الساحل الأفريقي على نطاق أوسع- بشكل وثيق بالتأثير طويل الأمد لنظام "أفريقيا الفرنسية" (1) الاستغلالي. وتزيد المصالح الجيوسياسية والنزاعات بين "الغرب" وروسيا الأمور تعقيدا لتؤدي إلى وقوع أحداث مزعزعة للاستقرار مثل أزمة النيجر، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.



على الرغم من أن الانقلابات العسكرية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية ولا ينبغي الترحيب بها، فإن الوضع في النيجر ينطوي على فروق دقيقة خاصة. كان ما حدث هناك عملاً عسكريًا يبدو أنه حظي بدعم شعبي واسع النطاق بسبب الرغبة في إنهاء العلاقة الضارة بين البلد وفرنسا، بطريقة تجعل الأمر يبدو وكأن العمل العسكري كان مدفوعًا بمخاوف مشروعة.

ويبدو أن هذه الصلة بين النيجر وفرنسا، خاصة عندما يتعلق باستغلال الموارد المعدنية، وخاصة اليورانيوم، هي المكمن الرئيسي للقلق. ويشير الدعم الواضح للعمل العسكري الذي أعربت عنه شريحة كبيرة من السكان النيجيريين إلى عدم الرضا واسع النطاق عن الوجود الفرنسي الذي يشكل تركيزه على الموارد الطبيعية، وخاصة اليورانيوم، ضرورة أساسية لاستقرار قطاع الطاقة في فرنسا.



يقترح البعض أن اندلاع الحرب في المنطقة أصبح وشيكا بسبب الأحداث في النيجر. وفي الحقيقة، أعربت فرنسا وبعض دول "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" المتحالفة مع الفرنسيين عن اهتمامها بالقيام بتدخل عسكري في البلاد، بذريعة استعادة النظام الديمقراطي وإعادة محمد بازوم إلى سدة السلطة. ومن ناحية أخرى، أبدت الحكومة العسكرية الحالية في النيجر وغيرها من البلدان التي شهدت مؤخرا انقلابات عسكرية مماثلة ضد

القادة المتعاطفين مع فرنسا، مثل مالي وبوركينا فاسو

، استعدادا للتدخل أيضا لمساعدة النيجر في الدفاع عن سلامة أراضيها من خلال معارضة أي محاولة للتدخل المسلح الأجنبي فيها.



وفي بيان أصدره الأمين العام لحزب العمال الجزائري، دان الحزب التهديدات بالتدخل العسكري الأجنبي في النيجر، وقال أمينه العام:



"نحن نعرف أن المخاطر الكامنة وراء رغبة إمبريالية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التدخل عسكرياً في النيجر لا علاقة لها بالشرعية الدستورية بأكثر مما يتم استخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان لتبرير التدخلات العسكرية الإجرامية في ليبيا والعراق وأفغانستان واليمن وما إلى ذلك.

بالنسبة لإمبريالية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يقتصر الأمر على ضمان استمرار نهب ثروات النيجر، في حين يُحرم الشعب النيجري من الشروط المعيشية الأساسية ويغرق في الفقر المدقع. ويتعلق الأمر أيضًا بفرض الإبقاء على وجود عسكري أجنبي متعدد الجنسيات في النيجر".



ولا تقل عن ذلك إثارة للاهتمام تلك الاعتبارات المتعلقة بالتدخل المحتمل لـ"مجموعة فاغنر"، الشركة العسكرية الخاصة التي تدعمها الدولة الروسية، دفاعاً عن نظام الانقلاب وضد النفوذ الفرنسي، على الرغم من أن هذا لم يعد مرجحا الآن نظراً لوفاة زعيمها، يفغيني بريغوزين.

ويشكل احتمال اندلاع صراع في المنطقة، والذي سيشمل أكثر من اثنتي عشرة دولة، سبباً إضافيًا للقلق. وسوف يبدو مثل هذا التطور في صالح للإمبريالية الغربية، حيث يُظهر التاريخ أن استغلال الموارد في القارة الأفريقية يزدهر عادة في السياقات الحربية.



انتفاضة شباب الساحل

تعكس انتفاضة الشباب في هذه المنطقة، والتي تدعم على ما يبدو أنظمة ما بعد الانقلاب، جيلا لم يعد مستعداً للقبول بالوضع الراهن، ويسعى إلى تحدي الأنظمة الفاسدة والمطالبة بمحاسبة قادتها. وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية دورًا حاسمًا في تعبئة وتحفيز الناشطين الشباب عبر الحدود، وتعزيز الشعور بالتضامن والعمل الجماعي.



الآن يجتمع شباب منطقة الساحل لإسماع أصواتهم، ويطالبون بالحكم الشامل، والمؤسسات الشفافة، ووضع حد للفساد، ووقف نفوذ فرنسا وتدخلها في شؤونهم الداخلية ونهب موارد بلادهم المعدنية.

وفي النيجر، شارك الشباب في احتجاجات مطولة خارج السفارة الفرنسية في نيامي، والتي بلغت ذروتها في نهاية المطاف في "احتلال" وتدمير مباني السفارة.



تشكل انتفاضة الشباب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل شهادة حية على قوة العمل الجماعي والإيمان بأن مستقبل المنطقة يكمن في أيدي سكانها الشباب. وبينما يستمر النضال، فإنه يظل لحظة حاسمة في تاريخ المنطقة، ويفتح الطريق نحو مجتمع أكثر ديمقراطية وشمولاً وعدلاً.



ومع ذلك، ثمة مخاوف من أنه إذا لم يكن هؤلاء الشباب ذوو توجهات أيديولوجية إيجابية، فإنهم يمكن أن يوفروا أرضًا خصبة للحركات والجماعات اليمينية المتطرفة -أو حتى الميول الجهادية.

ولذلك، فإن الحركات الاجتماعية والمجموعات التقدمية الأخرى مدعوة بشكل عاجل إلى لعب دور مركزي في رفع الوعي السياسي لهؤلاء الشباب بالسرعة الواجبة، وبالتالي تحفيزهم على تبني أجندة تقدمية.



النيوليبرالية والاستخراجية



يجب أن ننظر إلى الأحداث في منطقة الساحل في السياق الأوسع لأزمة الاقتصاد السياسي النيوليبرالي (3) والاستخراجي في المنطقة.



الآن، يستمر تنفيذ الأجندة الإمبريالية في أفريقيا من خلال تدخل القوى العالمية. كثيرًا ما تقوم الدول الغربية وغير الغربية والشركات عبر الوطنية بفرض اتفاقيات تجارية ضارة واتباع سياسات نيوليبرالية تقوض الاقتصادات المحلية وتزيد الاعتماد على الرأسمالية العالمية. وتقوض هذه الضغوط الاقتصادية استقلال الدول الأفريقية وتديم دورة الاعتماد على المساعدات الخارجية.



إن استمرار النزعة الاستخراجية باعتبارها نموذج التنمية السائد في القارة هو شأن لا لبس فيه. ويؤدي هذا النموذج، الذي تسيطر عليه وتشرف عليه الشركات عبر الوطنية متعددة الجنسيات، إلى استغلال الموارد المعدنية الوفيرة، وبالتالي مراكمة رأس المال العالمي لديها على حساب المجتمعات المحلية في الأطراف.



يتجلى هذا النموذج في الجنوب الأفريقي (والجنوب العالمي بشكل عام)، في إدامة الاعتماد على تصدير السلع الأساسية، بما في ذلك المحاصيل الجالبة للنقود والمعادن، على حساب الإنتاج لتلبية احتياجات الناس والبيئة في المنطقة.

وكثيراً ما تستفيد الشركات عبر الوطنية من دعم اتفاقيات التجارة والطاقة التي توفر لها درجة من الحصانة وتسمح لها بالانخراط في مختلف العلل الاقتصادية، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة، والتهرب من دفع الأجور، وغير ذلك من الممارسات الضارة.

وتوفر هذه الاتفاقيات للشركات عبر الوطنية الظروف المواتية التي تسمح لها بالتحايل على الأنظمة الوطنية والعمل بأقل قدر من المساءلة. ويخلق الإلغاء المفاجئ للظروف التي تساعد الشركات على ممارسة السلطة والتمتع بالحصانة بيئة قد تتنتج حالة من عدم الاستقرار، والصراع، بل وحتى الحرائق.



ولا يمكن فصل التطورات السياسية الأخيرة، وخاصة صعود الحكومات الشعبوية، والاستبدادية والديمقراطية، عن أزمة النيوليبرالية والاستخراجية. وقد ظهرت بعض هذه الأنظمة بالتعاون مع القوى الغربية والرأسمالية العالمية أو تحت تأثيرها.

وتستغل أنظمة أخرى مظالم الناس وسخطهم على فشل النموذج المهيمن والتدخل الغربي للإطاحة بالنخب الحاكمة وتنصيب أنفسها مكانها في السلطة. وعلى الرغم من ادعاءاتها بتمكين الطبقات الرأسمالية المحلية، فإن التاريخ يظهر أن المطاف ينتهي بهذه النخب المضادة نفسها وقد أصبحت متواطئة مع رأس المال العالمي. ويؤدي هذا بدوره إلى تفاقم عدم المساواة ويعيق التقدم الحقيقي وتقرير المصير الاقتصادي للدول الأفريقية.



الصراع الروسي-الأوكراني

في الآونة الأخيرة، أصبحت أفريقيا ساحة للمناورات الدبلوماسية الخطيرة التي تأتي مع تداعيات اقتصادية ناجمة عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. وقد أدى اعتماد أفريقيا على واردات القمح والنفط الخام من أوكرانيا وروسيا إلى زيادة ملحوظة في أسعار هذه المنتجات الأساسية.

وأدت العقوبات المفروضة على موانئ البحر الأسود إلى تعطيل قنوات التصدير، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في الأسواق الأفريقية. وتشكل هذه الضغوط الاقتصادية جانبًا حاسمًا من الصراع المستمر وتؤكد على أهمية فهم تداعياتها على مستوى عالمي.



يحاول ممثلون من روسيا وأوكرانيا بنشاط التأثير على الرأي العام والتأثير على الحكم في أفريقيا. وقد صادف كلا البلدين درجات متفاوتة من النجاح. لم يسفر انخراط أوكرانيا مع الاتحاد الأفريقي عن نتائج مهمة، في حين بذلت روسيا جهودًا دبلوماسية واسعة النطاق، تمثلت في الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الروسي وعقد القمة الروسية-الأفريقية التي حضرتها العديد من الدول الأفريقية في سانت بطرسبرغ الشهر الماضي. وهو ما اعتبره البعض بمثابة تأييد أفريقي ضمني لحرب بوتين. ويعتقد البعض أن القمة كانت "نجاحاً دبلوماسياً ملحوظاً" لروسيا.



يُعزى تردد الدول الأفريقية في إدانة الغزو الروسي في الأمم المتحدة جزئياً إلى التقارب التاريخي. فما يزال صدى إرث الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفياتي، لوجستيًا وسياسيًا، خلال حقبة نضالات تحرير الجنوب ضد الاستعمار والفصل العنصري في جنوب إفريقيا، يتردد لدى بعض الدول الإفريقية. وتستمر هذه الصلة التاريخية في التأثير على موقف أفريقيا من الصراعات الدولية الحالية. وثمة نقطة أخرى تصب في صالح روسيا وتجعلها مفضلة، هي أن روسيا، على النقيض من بعض القوى الغربية (أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي)، تقول لأفريقيا أنها لم تستعمر القارة الأفريقية ولم تستغلها (حتى الآن؟).



وجدت أفريقيا نفسها في مركز العواقب الدبلوماسية والاقتصادية للصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد أصبح الدعم الذي كان يقدمه الاتحاد السوفياتي ذات يوم الآن شيئاً من الماضي، وتطور المشهد الجيوسياسي إلى حد كبير.

وكان التحالف بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، الذي جعلهما متحالفين مع أوروبا والولايات المتحدة، سبباً في تحويل ديناميات العلاقات الأفريقية الروسية. وقد تحتاج الدول الأفريقية إلى إعادة ضبط لانتماءاتها التاريخية واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الحقائق الجيوسياسية الحالية.



القوى الغربية في مواجهة الصين في أفريقيا

ينبغي أن يتم بطريقة نقدية فحص الادعاء بأن الصين هي القوة الإمبريالية الجديدة في أفريقيا، والتي تتجاوز الانخراط التاريخي لأوروبا والولايات المتحدة هناك. فعلى الرغم من أن الصين توغلت بنشاط في عمق القارة الأفريقية للقيام بالأعمال التجارية، والتعاون، وتقديم قروض جذابة، فإن مقارنة وجودها بوجود فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة ستكون شأنًا مفرطًا في التبسيط.



أولاً، إن المشاركة الاقتصادية للصين في أفريقيا، على الرغم من أهميتها، تتضاءل مقارنة بالنفوذ طويل الأمد للقوى الغربية في القارة. وتظهر الأرقام أن الاستيلاء على الأراضي والعقيدة الاستخراجية يمارَسان على نطاق أوسع من قبل الدول الغربية التي استغلت الموارد الأفريقية تاريخيًا لصالحها.



علاوة على ذلك، فرضت القوى الغربية شروطًا صارمة على القروض والمساعدات الاقتصادية التي تُمنح لأفريقيا، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى إدامة دورة من التبعية والسيطرة.

وفي المقابل، فإن قروض الصين، على الرغم من الانتقاد الذي تتعرض له في كثير من الأحيان بسبب تكاليفها المرتفعة، لا تأتي مع نفس المستوى من التدخل السياسي والشروط التي تأتي مع القروض الغربية.



وبالإضافة إلى ذلك، يُظهر الوجود العسكري لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة في أفريقيا، إلى جانب نزاعاتها حول النفوذ والمساعدات العسكرية، أن هذه القوى ما تزال منخرطة بشكل كبير في شؤون القارة. وتشكل مجموعة "فاغنر" الروسية والقواعد العسكرية وقواعد الطائرات من دون طيار الأميركية أمثلة على استمرار مصالحها العسكرية في أفريقيا.



على النقيض من ذلك، يتميز النهج الذي تتبناه الصين بتركيزه على الأعمال والتنمية الاقتصادية بدلاً من التدخل في السياسة المحلية. وقد سمح هذا للصين بإعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية مثل "مبادرة الحزام والطريق"، وبناء المطارات والجسور، وغيرها من مظاهر التقدم الرئيسية.



على الرغم من أن تواجد الصين في أفريقيا جدير بالملاحظة وينبغي مراقبته بعناية، فإن وصف الصين بالقوة الإمبريالية الجديدة لا يعكس مدى تعقيد ما يحدث. ما يزال للقوى الغربية انخراط كبير في أفريقيا، وغالبًا ما يكون هذا الانخراط مصحوبًا بعواقب أكثر ضررًا. ويمكن أن يؤدي الاعتراف بهذه الفروق الدقيقة إلى إجراء مناقشة أكثر استنارة حول الديناميات الاقتصادية والسياسية التي ستشكل مستقبل القارة الأفريقية.

التمرد والأصولية "الإسلاميين"



قام التمرد الإسلامي، الذي كان قد أسس معقله في الأصل في غرب أفريقيا، بتوسيع وجوده الآن إلى الجنوب الأفريقي، مع تأثر شمال موزمبيق بهذا الصراع العنيف منذ العام 2017. وعلى الرغم من الاختلافات في الدوافع، يمكن تحديد خيطين مشتركين: الصراعات على الموارد؛ والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من الفرص الاقتصادية والسياسية.



في موزمبيق، يبدو أن السبب الجذري لحركات التمرد هذه يكمن في الإحباط والتهميش الذي يعاني منه الشباب المحرومون من المشاركة الاقتصادية والسياسية الهادفة. ويدفع اليأس الناتج البعض إلى اعتناق الأيديولوجيات المتطرفة والعنف كوسيلة للحصول على الاعتراف والتغيير.



مع تصاعد هذه الصراعات، أصبح التدخل الأجنبي، وخاصة بقيادة القوات الغربية، وفرنسا بشكل أكثر خصوصية، بمثابة رد فعل مشترك. وفي حالة موزمبيق، فإن وجود القوات الروسية، ومجموعة التنمية لجنوب أفريقيا (SADC)، والقوات الرواندية في البلاد يزيد من تعقيد الوضع.

وغالباً ما تتولى هذه القوات الأجنبية دوراً قيادياً باسم محاربة الجهاديين والإرهاب. وعلى الرغم من أن نشر القوات الأجنبية قد يعالج التهديدات الأمنية المباشرة، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف من احتمال تأثير المصالح الأجنبية على الشؤون المحلية.

ويمكن أن يؤدي استبدال الجيوش المحلية بقوات خارجية -عن غير قصد- إلى تفاقم التوترات القائمة وتكريس الاعتمادية على المساعدات والدعم العسكري الأجنبي.



تتطلب معالجة الأسباب الجذرية لحركات التمرد المذكورة اتباع نهج شامل يركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الشباب، والمشاركة السياسية. ومن خلال توفير الفرص للإدماج الاقتصادي والمشاركة الهادفة في الحكم، يمكن الحد من جاذبية الأيديولوجيات المتطرفة، وبالتالي تقليص المساحة المتاحة للعنف والصراع.



وضع أجندة لعموم أفريقيا بقيادة الشعوب

وسط هذه التحديات، تحتاج القارة إلى مشروع شعبي أفريقي جامع لتوحيد الحركات الاجتماعية والمثقفين التقدميين. ويهدف مثل هذا المشروع إلى مقاومة المشاريع الإمبريالية والنيوليبرالية، ومواجهة الحكم المناهض للديمقراطية والفقراء.



سيكون التعاون بين المصالح المتنوعة للعمال ضروريًا لتشكيل تحالفات من أجل التنمية المستدامة وحماية السيادة. وسوف تسعى أجندة شعبية وتقدمية جامعة لعموم أفريقيا إلى تحقيق الوحدة والتضامن وتقرير المصير الاقتصادي لجميع الأفارقة.

وسوف تعالج المظالم التاريخية، والفوارق الاقتصادية، والتحديات السياسية في حين تتصور أفريقيا موحدة ومزدهرة. وتشمل العناصر الرئيسية القضاء على الفقر وعدم المساواة، وضمان التوزيع العادل للموارد، وخاصة الأراضي والأصول الإنتاجية، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، والإسكان.



على الصعيد السياسي، يجب أن تدعو الأجندة إلى قيادة مسؤولة وإلى مشاركة المواطنين بعد الانتخابات. ويجب أن تعزز التكامل الإقليمي وحرية الحركة الحقيقية.

ومن الناحية البيئية، يتعين عليها أن تعطي الأولوية للزراعة المستدامة، والتصنيع الصديق للبيئة، ووسائل الإنتاج المملوكة للشعب.

إن تمكين الشباب من خلال التعليم وخلق فرص العمل هو شأن بالغ الأهمية. ومعالجة الديون الخارجية وتعزيز السيادة الاقتصادية من أولويات السيطرة على الموارد والسياسات. ويؤكد التضامن العالمي مع الحركات التقدمية والمثقفين على الترابط بين التحرر الأفريقي والنضال من أجل العدالة العالمية.



في الجوهر، ينبغي أن تكون أجندة تحركها القاعدة الشعبية للوحدة الأفريقية متجذرة بطريقة لا تنفصم في مناهضة الإمبريالية ومعاداة الاستعمار، بينما تتبنى وتحتضن في الوقت نفسه منظورًا نسويًا حقيقيًا وقويًا.



*بوافينتورا مونجان Boaventura Monjane: زميل ما بعد الدكتوراه في معهد دراسات الفقر والأرض والدراسات الزراعية (جامعة ويسترن كيب). وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة "التركيز على الجنوب العالمي".

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Africa at the Crossroads



هوامش المترجم:

(1) ‏في ‏‏العلاقات الدولية‏‏، "أفريقيا الفرنسية"‏‏ Françafrique: تعني ‏‏مجال نفوذ‏‏ فرنسا (أو ‏‏pré carré‏‏ بالفرنسية، التي تعني "الفناء الخلفي") على المستعمرات ‏‏الفرنسية‏‏ السابقة ‏‏والبلجيكية‏‏ (الناطقة بالفرنسية أيضًا) في ‏‏أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى‏‏.‏‏ استخدم التعبير ‏‏France-Afrique‏‏ أول مرة رئيس ‏‏ساحل العاج‏‏، ‏‏فيليكس هوفويه-بوانيي‏‏، في العام 1955 لوصف علاقات بلاده الوثيقة مع فرنسا. وفي وقت لاحق، وبشكل ازدرائي، أعاد ‏‏فرانسوا كزافييه فيرشيف‏‏ استخدام مصطلح "فرانس أفريك"‏‏ في العام 1998 لانتقاد الأنشطة الفاسدة والسرية المزعومة التي تمارسها مختلف الشبكات السياسية والاقتصادية والعسكرية الفرنسية-الأفريقية، والتي تعرف أيضا باسم ‏‏الاستعمارية الفرنسية الجديدة‏‏.‏‏



‏(2) الاستخراجية Extractivism:‏‏ هي استخراج ‏‏الموارد الطبيعية‏‏ للتصدير بشكل خاص مع الحد الأدنى من المعالجة. ‏‏ويشيع هذا النموذج الاقتصادي في جميع أنحاء ‏‏الجنوب العالمي‏‏ ومنطقة ‏‏القطب الشمالي‏‏. صيغ مفهوم extractivismo باللغة البرتغالية في العام 1996 لوصف الاستغلال الهادف إلى الربح لموارد الغابات في ‏‏البرازيل‏‏.‏



‏تشارك العديد من الجهات الفاعلة في عملية الاستخراج. وتشمل هذه الجهات أساسًا ‏‏الشركات عبر الوطنية‏‏ بوصفها الجهات الفاعلة الرئيسية، ولكنها لا تقتصر عليها حيث تشمل أيضًا الحكومة وبعض أفراد المجتمع المحلي (الاقتصاديين أساسًا).

وقد أظهرت الأحداث أن البلدان لا تستخرج مواردها الخاصة في كثير من الأحيان؛ وغالبًا ما تقومب الاستخراج جهات خارجية.‏‏ وساهمت هذه التفاعلات في تجذير الاستخراجية في النظام المهيمن للرأسمالية العالمية. وهي ممارسة مثيرة للجدل لأنها موجودة عند التقاطع الذي يلتقي فيه النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويعرف هذا التقاطع باسم ‏‏الاقتصاد الأخضر‏‏.

وقد تطورت النزعة الاستخراجية في أعقاب التحولات الاقتصادية ‏‏النيوليبرالية لتصبح سبيلاً محتملاً للتنمية.

(2) النيوليبرالية neoliberalism: هي فكر آيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية التي شكلت المكوّن الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية، الذي تمثل في تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد.

ويشير تعبير "النيوليبرالية" إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع. وتسعى النيوليبرالية إلى تحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلد المعنيّ.

ويرمز التعبير عادة إلى السياسات الرأسمالية المطلقة وتأييد اقتصاد عدم التدخل وتقليص القطاع العام إلى أدنى حد والسماح بأقصى حرية في السوق، ويستخدمه بعض اليساريين كتعبير ازدرائي لما قد يعتبره بعضهم خطة لنشر الرأسمالية الأميركية في العالم. ومن جهة أخرى يعتبر بعض المحافظين والليبرتاريين هذا التعبير خاصًا باليساريين الذين يستخدمونه لتشويه فكرة السوق الحرة.

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