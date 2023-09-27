المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

MENAFN - Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (إندبندنت عربية) 14 أيلول (سبتمبر) 2023

يتساءل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان عن السبب في رفض بعض الأحزاب اللبنانية إجراء حوار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يكون السبب هو الخوف.

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في معرض زيارة جان إيف لودريان إلى بيروت، يثير حيرته سؤال حول سبب العداء الذي أبدته كتل نيابية معارِضة، وعلى رأسها "القوات اللبنانية"، لفكرة إجراء حوار بين الفرقاء اللبنانيين حول ملف رئاسة الجمهورية.

وجاء رد مجموعات المعارضة قويا على طلب لودريان الأخير بأن تحدد مواصفات المرشح الذي تريده.

وأتبع رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، ذلك برفض الانخراط في حوار مع حزب الله، معتبرا أن لا فائدة من "تضييع وقت الناس سدى (على حوار لن يؤدي إلى شيء)".



منذ شهر آب (أغسطس) 2020، انخرطت فرنسا بقوة في الشؤون اللبنانية لدرجة أن النقاد اعتبروا أن الرئيس إيمانويل ماكرون فقد الكثير من مصداقيته في هذه العملية. وقد حضر الرئيس الفرنسي إلى بيروت عقب انفجار مرفأ بيروت في آب (أغسطس) 2020، وحاول إطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي من خلال المساعدة على تشكيل ما أسماه "حكومة بمهام محددة".

ثم عاد إلى بيروت في أيلول (سبتمبر) والتقى بالقوى السياسية الرئيسة في البلاد، التي أكدت له جميعها، كما قيل، خلال عشاء في مقر إقامة السفير الفرنسي، بأنها تريد هذه المحصلة أيضا.



ولكن سرعان ما انهارت الأمور، عندما اعتذر مصطفى أديب الذي اختير لتشكيل الحكومة، عن عدم القيام بالمهمة التي أوكلت إليه. وألقت باريس باللوم في ذلك على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأميركيين أقدموا خلال عملية تشكيل الحكومة على فرض عقوبات على وزيرَين سابقَين هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مما أدى إلى شل كل المساعي.

واعتبر الفرنسيون ذلك محاولة متعمدة من واشنطن لنسف مبادرتهم. فخليل هو معاون سياسي بارز لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وفنيانوس كان أول مسيحي تشمله العقوبات الأميركية. وبعبارة أخرى، بدا أن واشنطن توسع قائمتها السوداء.



لدي بعض الشكوك حول دقة التفسير الفرنسي. فقبل فرض العقوبات بفترة وجيزة، التقيتُ مع شخصَين آخرَين بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آنذاك، ديفيد شينكر، الذي كنا نعرفه كصديق قبل توليه هذا المنصب.

وخلال اللقاء، ألمح شينكر إلى فرض وشيك لعقوبات جديدة، مشيرا إلى أنها ستضم أفرادا لم تشملهم العقوبات من قبل. لكنه لم يذكر أي أسماء، وعندما سألته كيف سيؤثر ذلك على المبادرة الفرنسية، لم يبدُ أن شينكر يربط بين الخطوتين الأميركية والفرنسية، لكنه قال إن واشنطن لم تكن تحاول تقويض جهود باريس.



ربما لم يقدر الأميركيون فعلا كم ستؤثر العقوبات على مجريات الأمور، ولا كيف قد تستغلها الطبقة السياسية اللبنانية غير المتحمسة تجاه المبادرة الفرنسية. وإذا صح هذا الافتراض، وكان التفسير يتسم بحسن نية، فإنهم على الأقل أخطأوا إلى حد بعيد في قراءة الوضع في لبنان.

وربما تعين على المسؤولين الفرنسيين أن يكونوا أكثر استعدادا لاحتمال العقوبات التي أخذتهم على حين غرة، بما أن شينكر كان يتواصل بانتظام مع نظرائه الفرنسيين. ولكن في الوقت نفسه قد يكون من السذاجة أيضا تجاهل واقع أن الأميركيين لم يكونوا في غاية الحرص على نجاح باريس في مبادرة سعت قبل كل شيء إلى ضمان موافقة حزب الله.



لم يكن ذلك كافيا لتثبيط عزيمة الفرنسيين. ومنذ ذلك الحين، استمر ماكرون في الاضطلاع بدور أساسي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وضع لبنان على سكة الإصلاح، وإلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون. وبطبيعة الحال، الألفة تولد الازدراء، لذلك تزداد شكوك اللبنانيين وانتقاداتهم بصورة تدريجية لجهود الرئيس الفرنسي. لكن هذا لا يغير حقيقة أن لبنان يستفيد كثيرا من قيام رئيس غربي بارز باستثمار رصيده السياسي لصالح دولة يشوبها خلل بنيوي ولا يسعها أن تقدم شيئا يُذكر في المقابل.



بالتأكيد، أخطأ الفرنسيون في اقتراحهم الأول الرامي إلى إجراء مقايضة يتم بموجبها انتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة.

وما جعل هذا الاقتراح غير مقبول أكثر للأحزاب المارونية هو أن مثل هذه المعادلة تتركهم خارج النقاشات الدائرة حول الرئاسة، على الرغم من أن هذا المنصب مخصص للموارنة! وكان الذي طرح الاقتراح الأول بالمقايضة فعليا هو حزب الله نفسه، عن طريق الصحفي ابراهيم الأمين في مقال نشرته جريدة "الأخبار" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وكان الهدف من طرح اسم سلام خطب ود السعودية. وبذلك، كان ما لمسه الموارنة فعليا هو تبني فرنسا لفكرة حزب الله بمعنى أن يختار الحزب رئيس الجمهورية بينما يختار السعوديون رئيس مجلس الوزراء. وعلى ما يبدو، لم يكترث أحد مطلقا لما يريده الممثلون السياسيون للموارنة.



ولكن، في وجه رفض الفرقاء الموارنة مجتمعين ترشيح فرنجية ودعمهم لترشيح جهاد أزعور بدلا منه، يبدو أن الفرنسيين تخلوا عن طرح فرنجية لرئاسة الجمهورية. ولا بد أن يكون حزب الله قد أدرك أيضا عجزه عن فرض فرنجية على الطائفة المارونية الرافضة له.

وكان يجب أن يشكل ذلك أساسا سليما للحوار بين الفرقاء الموارنة وحزب الله. ولذلك، ليس مفاجئا أن يكون لودريان قد اقترح حوارا وطنيا حول مسألة الرئاسة قبل أن يغير ويدعو إلى إجراء مشاورات. لكن المعارضة حولت بطريقة ما هذا الاقتراح، معتبرة أنه يوازي الاستسلام غير المشروط (علما بأن فريقا واحدا على الأقل غير رأيه لاحقا، كما قيل.

وبدلا من تفسير استعداد حزب الله للحوار بأنه مؤشر على أنه قد يكون منفتحا على التخلي عن ترشيح فرنجية، أصرت مجموعات المعارضة على أن موافقته على الحوار هي مجرد مخطط مدبر لفرض فرنجية. وحجتها في ذلك أن حزب الله لم يتخل بعد عن ترشيح فرنجية، ما يدل على سوء نية من جانبه. وهذه وجهة نظر عبثية. فالحزب سيتمسك بترشيح فرنجية إلى حين حصوله على عرض آخر مغرٍ في المقابل. وهذه أبسط قواعد المفاوضات.



يعيدنا ذلك إلى أحجية لودريان. كان فرقاء المعارضة من الجهات التي نجحت في منع انتخاب سليمان فرنجية، لذلك كان يفترض فيهم أن يدركوا أن الخطوة التالية ستكون التفاوض على مرشح تسوية.

وهذا يقودنا إلى التساؤل عن أسباب تردد جعجع في خوض هذه النقاشات حاليا. ثمة احتمالات ثلاثة. الأول هو أنه يفضل التفاوض عن طريق طرف ثالث، مثل وليد جنبلاط، كي يحتفظ لنفسه بهامش من المناورة التكتيكية.

والثاني هو أن جعجع يعلم أن خصوم فرنجية منقسمون، ولذلك قد يتيح الحوار لحزب الله استغلال خلافاتهم وتحقيق مكاسب كبرى. أما الاحتمال الثالث فهو أن جعجع يدرك أنه معزول، ويحقق بالتالي مكسبا من الإبقاء على الفراغ الرئاسي وشجب حزب الله، ما يتيح له نيل تأييد الموارنة والتعويض عن افتقاره إلى الحلفاء.



قد يكون كل سبب من هذه الأسباب على حدة، أو ربما جميعها، صحيحا. أو قد تكون جميعها غير صحيحة. ولكن لا تلوموا جان إيف لودريان أو الفرنسيين عموما على عدم التنبه لتناقضات محاوريهم اللبنانيين.

ليس الحوار هزيمة، ولا سيما أن خصوم حزب الله كسبوا الجولة الأولى منه ومنعوا انتخاب فرنجية. لا شيء يتحقق في لبنان من دون حوار، وإذا كان الفرنسيون يعرضون تأمين الإطار اللازم لذلك، فمن غير المنطقي إدانتهم لأنهم يكرسون الوقت لبلد يستنفد حرفيا أوقات الآخرين.



*مايكل يونغ: محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.

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