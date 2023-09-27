حماية الانتخابات القادمة

الأردن يشهد انتخابات نيابية وبلدية منذ عشرات السنين وعبر كل مراحل الدولة السياسية، لكن بعض مواسم الانتخابات كانت ذات خصوصية وأهمية لارتباطها بمراحل سياسية مثل انتخابات 1989 التي كانت عنوانا لمرحلة سياسية جديدة وانفتاح بعد أحداث داخلية وأزمة اقتصادية كبرى، وفي ذلك الحين تم إجراء الانتخابات بالحد الأعلى من النزاهة السياسية والإدارية وما زالت حتى اليوم من معالم الحياة السياسية الأردنية.



الانتخابات النيابية القادمة مهمة وخاصة جدا فهي التطبيق العملي لخطة التحديث السياسي، وهي أول انتخابات بقوائم حزبية ومقاعد للأحزاب، ونجاح الانتخابات القادمة بعد أقل من عام يعني اعطاء مصداقية وقوة دفع لعملية التحديث السياسي، وغير ذلك لا قدر الله ستدفع عملية التحديث الثمن وتتحول إلى تشريعات لا تأثير لها على قناعات الأردنيين.



ومنذ أن أعلن جلالة الملك أن الانتخابات ستجري العام القادم دخلنا عمليا موسم الانتخابات، وهناك فئات من المرشحين دخلوا مرحلة التحضير المتقدم، وهناك عمل في قوى اجتماعية، لكن الجديد هذه المرة هي مقاعد الأحزاب الـ 41 مقعدا والتي ستكون أسهل على بعض انواع المرشحين لان التصويت سيكون للحزب وقائمته، ومن لديه القدرة بأنواعها على الحصول على ترتيب متقدم سيضمن مقعدا في مجلس النواب القادم.



صحيح أن مجلس النواب ما يزال يعمل لكن موسم الانتخابات قد بدأ عمليا، وربما أصبح مهما اتخاذ كل الإجراءات لحماية الانتخابات القادمة من أي مسار سلبي من أي طرف سواء الجهات الرسمية أو الأحزاب أو المرشحين وحتى الناخبين، وعلينا أن لاننسى ان الانتخابات القادمة تواجه مزاجا شعبيا صعبا غير متحمس لمشاركة واسعة، وأي ممارسات سلبية من أي نوع وأي طرف وأي إعادة إنتاج وجوه فقدت حضورها وأي إدارة غير سليمة لن تخدم الجهد المفترض لاقناع الأردنيين ان الانتخابات بوابة إصلاح سياسي، وستتعزز النظرة السلبية لكل ما يجري.

حماية الانتخابات النيابية القادمة أمر لا يقل أهمية عن كل إجراءاتها الإدارية والتنظيمية، وأي مرشح أو حزب أو ناخب أو تجار مواسم الانتخابات أو أي طرف يخدش صورة هذه العملية الانتخابية سيلحق الضرر الكبير بمشروع الملك للإصلاح والتحديث، وسيكون بعدها من الصعب إقناع الأردنيين أن لدى الدولة توجها إيجابيا.



الشراء والبيع للأصوات والمقاعد وكل أشكال العبث أمام الناس اكثر ضررا حتى من أي سلوك رسمي سلبي، والحزم في حماية الانتخابات منذ الآن وحتى ظهور النتائج هو التعبير الحقيقي عن دعم المشروع الملكي للتحديث.

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