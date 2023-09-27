إسرائيل المتمددة

في مقالي هذا، لا أريد أن أكرر وأستفيض بما يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني من دفاع عن القضية المركزية الأولى عند العرب جميعاً فلسطين وصراعها الممتد مع أطول احتلال في التاريخ الحديث، فالكل يعلم أن جلالته هو القائد العربي الوحيد الحامل للواء الدفاع عنها للأسف ولكن دون حمد أو شكور والذي لا ينتظره من أحد، في ظل حالة التشرذم العربي وسباق التطبيع والتطويع.



إن كل منابر الدنيا تشهد للخطاب القوي الفهيم الواعي والمدرك للأخطار المستقبلية التي تتبناها المملكة الأردنية الهاشمية، وتحذر منها، ولكن ظهر جلياً اليوم في ظل الاجتماعات والجلسات والخطابات واللقاءات في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك بعض التغييرات التي ستشهدها منطقتنا وإقليمنا خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فبعد أن مر هذا الصراع بمعارك وحروب ومن ثم مفاوضات واتفاقيات سلام عامة واتفاقيات سلام خاصة لتقرير المصير (أوسلو) ، وتطبيع ، يظهر لنا بأن نتنياهو دائماً يراهن ويلعب على ورقة الوقت، نعم الوقت لتطويع أطراف المعادلة كافة بعد التغير في حسابات بعض أطرافها سواء بضعف وتراجع أو حتى الانسحاب لدورها في هذا الصراع، أو قوة الطرف الآخر وتسلطه.



اليوم، تضرب إسرائيل بقرارات العالم والشرعية الدولية عرض الحائط، فالمستوطنات باتت تتمدد بصورة كبيرة جداً، والتغول على حقوق الفلسطينيين وكراماتهم وحياتهم يزداد بشكل يومي، وانتهاك المقدسات بالعلن والتطرف والتشدد نحو اليمين يزداد سواءً بالشارع الإسرائيلي أو نظامه الحاكم؛ فنتنياهو الذي عاد للسلطة منذ العام 2009 إلى اليوم دائماً ما يلعب على عامل الوقت، ويعمل على زيادة تمدد إسرائيل في علاقاتها بالمنطقة بدعم من الولايات المتحدة الأميركية سواءً كانت جمهورية أو ديمقراطية لكونها لن تتخلى عن ابنها العاق مهما حدث، من خلال إقناع العالم بأن الصراع مع فلسطين لا يشكل إلا جزءاً بسيطاً في إقليم محاط بأعداء إسرائيل أي العرب، وأن هدفه هو السلام الخارجي مع الدول المحيطة به لتحقيق التقدم والازدهار لجميع شعوب المنطقة، ومن ثم النظر فيما يتعلق بالداخل وعلاقاته مع الفلسطينيين.



لا شك أن البعض يقول إن أوسلو وما قامت به السلطة الفلسطينية العاجزة أعطت ضوءا أخضر للعرب بالتقارب مع إسرائيل، ولكن الأصل والواجب على الدول العربية قبل أي تقارب، أن لا تمنح إسرائيل الشرعية في التغول والتغطرس على حساب الشعب الفلسطيني.



رغم أن السلطة موجودة وتحاول أن تبقى بالواجهة على أنها الممثل للشعب الفلسطيني، إلا أن هذا الواقع غير صحيح، فالداخل الفلسطيني يرفض السلطة ولا يرغب بتواجدها كممثل له، هذا استناداً لنتائج الانتخابات التي حدثت قبل ما يقارب الـ 17 عاماً، ولا أظن بأن النتائج تتغير لمصلحة السلطة في ظل حالة الضعف والوهن التي تعاني منها منذ سنوات.



المنطقة مقبلة على انفتاح إسرائيلي مع دول عربية جديدة، وهذا ما يظهر لنا من خلال اللقاءات والتصريحات والمباحثات وملامح هذا التقارب الذي سوف يحدث لا محالة عاجلاً ام اجلاً ، ولكن يجب أن لا يكون هذا الانفتاح على حساب الداخل الفلسطيني بالأصل.

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