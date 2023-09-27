الاتصالات بين الشركات والهيئة

يبدو ان حرب الأسعار بين شركات الاتصالات تحولت لخلافات كبيرة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من خلال ما نشاهده من تفاوت حاد في التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية بشكل مباشر وغير مباشر بين الجانبين.



التصريحات والمواقف المتباينة بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والشركات تُظهر الاستياء والقلق من جانب الشركات من جهة، وهناك نفي وتوضيحات من الهيئة تشير إلى وجهة نظر مختلفة تماما حول القضايا المطروحة من جهة أخرى.



هذا الخلاف يستلزم نهجاً موضوعياً وحيادياً يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل من الشركات والهيئة، وكذلك مصالح المستهلكين، ويُركز على البحث عن حلول تعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التقدم والازدهار في القطاع، دون المساس بالاستقرار والنمو المستدام للشركات وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.



الهيئة، في بيانها الأخير، تنفي الزيادة الكبيرة في الضرائب على الشركات، وتؤكد أن هناك نمواً معقولاً في إيرادات الشركات رغم "حرب الأسعار"، ومن جهة أخرى، ترى الشركات أن الأعباء المالية والضريبية الحالية تعرقل النمو والابتكار، وتشير إلى الدور الكبير الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع عبر الضرائب والمسؤولية الاجتماعية.



وفيما تقدم، نجد ان الخطورة تكمن في ظهور الخلاف إلى العلن، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على القطاع ككل، هنا يصبح من الضروري إيجاد حلول توفر بيئة ملائمة للاستثمار والتطوير، دون الإخلال بالاستقرار المالي للشركات.



قطاع الاتصالات في الأردن يواجه عبئاً ضريبيا ثقيلاً، حيث يدفع 24 % ضريبة دخل، 2 % مساهمة وطنية، 1 % للمرئي والمسموع، 16 % ضريبة مبيعات،

26 % ضريبة خاصة، 6 % مشاركة بالعوائد، و10 % مشاركة بالعوائد على الجيل الخامس، هذا بالإضافة إلى 2000 دينار كتكلفة ترخيص لكل برج جديد.



هذه الأعباء الضريبية والمالية تؤثر في قدرة الشركات على الاستثمار والتطوير، إضافة إلى أسعار ترخيص الترددات المرتفعة في الأردن مقارنة بدول أخرى، وتكلفة تجديد التراخيص والتراخيص الجديدة التي تجاوزت 500 مليون دينار في الخمس سنوات الماضية، تصبح الشركات أمام تحديات كبيرة للحفاظ على النمو والربحية.



الشركات بالفعل تقدم مساهمات ضخمة إلى الخزينة، حيث يتم توجيه أكثر من 300 مليون دينار سنوياً إلى الخزينة من المسؤولية الاجتماعية والضرائب.



ومن هنا لابد من الهيئة وشركات الاتصالات العمل معا للتوصل إلى حلول متوازنة تحقق الاستقرار والنمو في القطاع، وتوفر الفرصة للشركات لتحقيق الربحية والتنمية المستدامة، في حين تحمي مصالح المستهلكين.



ولا بد من العمل على إنشاء قنوات حوار فعّالة ومفتوحة بين الطرفين لمعالجة القضايا المستجدة والعمل على تطوير سياسات واضحة وشفافة ترعى مصالح الجميع.



وينبغي أن تتمثل الغاية الأسمى في تحقيق التوازن بين الرغبة في النمو والتطوير وبين الحفاظ على جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمستهلكين.



من الضروري إيجاد حوار بناء يتيح فحص المشكلات الحالية واستكشاف الحلول الممكنة، ويجب على الحكومة وشركات الاتصالات العمل معًا لإيجاد سبل لتحسين بيئة الاستثمار والتخفيف من العبء الضريبي على الشركات، مع الحفاظ على مصالح الدولة.



لتحقيق هذا، يمكن التفكير في إعادة النظر في بنية الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات، واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات اتصالات أفضل وأكثر توفيرًا للمستهلكين.

كما يجب تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات لتحفيز النمو والتنافسية.



هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات الحالية والبحث في إمكانية تقديم تسهيلات وتحفيزات للشركات لتشجيع الاستثمارات والابتكار، مع الحفاظ على تحقيق العائدات الضريبية المناسبة للحكومة.



الحل يكمن في الحوار المفتوح والبناء بين الحكومة وشركات الاتصالات لتحقيق توازن مستدام بين المصالح المتعددة.

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