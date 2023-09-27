ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

ففي افتتاحية بعنوان“أجوبة”، كتبها أعضاء من هيئة تحرير مجلة تيارات يهودية (Jewish Currents) عن تطهر المانيا من المحرقة، ترجمها باقتدار مزدوج باللغتين الإنجليزية والعربية د. علاء أبو زينة، ونشرها في جريدة الغد (16-17/8/2023) التي من لا يواظب على قراءتها تظل معرفته السياسية العامة والخاصة ناقصة، دروس وعبر شتى ذات انعكاسات قوية على قضية فلسطين، استرجع خلاصتها وأعلق عليها كالتالي:



ومن ذلك أن برامج، التعليم الجديدة في المدارس الألمانية عن المحرقة/ الهولوكست، مخصصة لدمج المهاجرين العرب والمسلمين في روحية المسؤولية والتكفير عن الجرائم التي ارتكبتها النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

بمعنى أنك يا فلسطيني، أو يا عربي، أو يا مسلم وقد حصلت على الجنسية الألمانية فأنت تصبح مثل أي الماني مسؤول عن هذه الجريمة، ويجب ان تكفر عنها وتتطهر منها، لدرجة جعلتهم يخافون إرسال أطفالهم إلى هناك، أي إلى المحرقة.



هم – أي العرب والمسلمين المتجنسين- يعتقدون أنهم لا ينتمون إلى هذا التاريخ، ومن ثم يجب أن لا يفرض عليهم الانخراط في الماضي الألماني، لكن المانيا المتطهرة من المحرقة ترى أنهم وقد أصبحوا ألمانا فإنه يجب عليهم أن ينخرطوا في الماضي الألماني وأن يتحملوا ما فيه من مسؤوليات لأن الجنسية الألمانية ليست مجانية. ان لها ثمناً كبيراً يجب على الحاصل عليها أن يدفعه كأي ألماني، وهو ما أطلق عليه“ بالمأزق المزدوج للمهاجرين” وبخاصة للفلسطينيين والعرب والمسلمين.



لعل المس الذي أصاب المستشار الألماني شولتز في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، عندما ذكّر الألمان بان الفلسطينيين يتعرضون إلى خمسين محرقة كل يوم على يد إسرائيل، أوضح دليل على الحالة الألمانية اليهودية الصهيونية الإسرائيلية الجديدة. كما جُنّ الاتحاد الأوروبي من أقوال عباس فوصف تصريحاته بالكاذبة والمضللة بشكل صارخ وبمعاداة السامية. ووصلت حرارة تصريحات عباس البيت الأبيض فوصفها بالبغيضة والمعادية للسامية، وطلب من أبي مازن تقديم اعتذار فوري.



ضمن هذا النموذج يوجد“جوهر الألمانية المعاصرة“ ذات الحساسية الشديدة جداً لمعاداة السامية. أي انه يجب على المهاجرين الذين تجنسوا تبني إرث الجناة النازيين. وعندما يفشلون في ذلك يُتخذ هذا الفشل كعلامة على أنهم لا ينتمون حقاً إلى المانيا الجديدة التي تعززت سمعتها كنموذج لمحاسبة الذات الوطنية والذي تجلى بالنصب التذكاري الضخم للضحايا اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، المقام في وسط برلين.



مع أن تطهّر المانيا من المحرقة يثير الإعجاب الذي لا مثيل له عند غيرها من البلدان ذات الماضي المماثل في اضطهاد الشعوب المغلوبة على أمرها بالاستعمار أو بالإبادة كما في اميركا، إلا أن بعض النقاد يعتبرون هذا الالتزام المانيا الأحفاد بذكرى المحرقة مشروعاً نرجسياً له عواقب غريبة ومقلقة بالنسبة للمهاجرين. ويرى بعض الكتاب – في الافتتاحية – أن على اليهود بحضورهم الجسدي في المانيا أن يمثلوا الديمقراطية الألمانية الجديدة فيرد عليه آخر بأنهم قاموا بهذا الدور تماماً.



لكن هذا وذاك أدى إلى رد فعل الماني تمثل في انفجار المشاعر القومية الألمانية (الآرية) كما تنجلي في النجاح المقلق لحزب“البديل من أجل المانيا” الشعبوي اليميني بالفوز في عدد غير قليل من المقاعد في البرلمان الألماني عام 2017. وقد زاد من غلواء هذه المشاعر وازدياد العنف عند اليمين المتطرف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط على ألمانيا سنة 2010 وما بعدها وجلهم عرب/ مسلمون، مما أدى إلى ممارسة العنف ضدهم لدرجة الدعوة إلى إبادتهم الكاملة مع غيرهم من الأعراق والثقافات الطارئة.



تمحور التعصب والقمع والاضطهاد في ألمانيا حول الجالية الفلسطينية الأكبر عدداً في أوروبا - التي يبلغ عدد أفرادها بمائة ألف - بمنعهم من التظاهر دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ومن إحياء ذكرى النكبة، أي ذكرى طردهم من وطنهم. وقد استهدف الاعتقال الذين كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية، أو يحملون العلم الفلسطيني.



لقد أصبحت المانيا ساحة معركة سياسية أساسية في الصراع حول ما تعنيه اليهودية الآن، وكيف سيؤثر ذلك على الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.



ترى مجلة تيارات يهودية المكرسة للحياة اليهودية، وللحرية الفلسطينية ولذكرى المحرقة، في الوضع الحالي للذاكرة الالمانية عملة ذات وجهين: من الملهاة والمأساة، فبعد إنكار المانيا الغربية للمحرقة بعد الحرب، وإذا بها تنقلب على نفسها وتعترف بأنها المسؤولة عنها، ويجب التكفير عنها.



يغطي الألمان هذا التحول العكسي المثير نحو التوبة بما سمي بعملية التصالح مع الماضي، الذي هو في الحقيقة المحور الجديد للهوية الوطنية الألمانية الليبرالية المتسامحة.



لقد أصبحت ذكرى الهولوكوست في المانيا العلامة لمعيارية سياسية جديدة: مجتمع السوق، والديمقراطية الليبرالية والدفاع (الانتقائي) عن حقوق الإنسان.

والسبب ان الهولوكوست هو أكثر من مجرد حدث تاريخي مهم. إنه صدمة مقدّسة لا يمكن تلويثها بصدمات مدنّسة من الضحايا غير اليهود. ولعل هذا ما فكر به شولتز عندما انفجر معترضاً على كلام عباس بما معناه: كيف تقارن دم الفلسطينيين بدم اليهود؟ كيف؟ هل أنت مجنون؟ هؤلاء هم شعب الله المختار وأنتم شعب الله المحتار.

في خطاب مستشارة المانيا السابقة في الكنيست (2008) أعلنت“أن ضمان أمن إسرائيل هو جزء من ألمانيا”، وكأنه سبب وجود ألمانيا نفسها،“وإن المانيا موجودة لدعم الدولة اليهودية”. وبموجبه اعتبر البرلمان الألماني (2019) حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل بما في ذلك الهوية الفلسطينية نفسها في ألمانيا حركة معادية للسامية، وأن الجسم الجماعي الفلسطيني معادٍ للسامية وجودياً إلى ان يثبت العكس، بمعنى أنه أضرار جانبية للرغبة الألمانية المتزايدة في التطهر من معاداة السامية. بل وصل الأمر بها إلى اعتبار العرب والمسلمين وبخاصة الفلسطينيين، وكأنهم المسؤولون عن المحرقة.



على الرغم من ذلك لا نكف عن محبة المانيا كمثل اعلى في تجاوز هزيمتين عالميتين في الحربين العالميتين الأولى والثانية خلال ثلاثين سنة وفي نهوضها اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وسياسياً في وقت قصير.



فمتى نرى أميركا تقوم في التطهر من أكبر جريمتين بالتاريخ وهما أبادة الهنود الحمر واستعباد الأفارقة، وإسرائيل بالتطهر من النكبة والكارثة؟

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