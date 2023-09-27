توقف المشاريع الوطنية!

إذا كُنا نستطيع القول إن عملية بناء أو إنشاء مدينة الحُسين الرياضية، هي قصة مشروع ناجح بامتياز، فإنه باستطاعتنا التأكيد أنه مشروع وطني ما يزال موجودًا لحد الآن.



ولمن لا يعلم، فقد كان الراحل جلالة الملك الحُسين بن طلال، رحمه الله، يحلم بأن يُنشئ مدينة رياضية في عمان، إذ قرر جلالته بعد زواجه من الأميرة مُنى الحُسين العام 1962، أن يتبرع بجميع ((النقوط)) والهدايا، التي جاءته بمناسبة زفافه، لبناء مدينة الحُسين الرياضية.



لكن المبلغ الذي تم جمعه، جراء ذلك ((النقوط)) والهدايا، لم يكُن كافيًا، لإتمام بناء ذلك الصرح الرياضي، ليتم تنظيم حملة تبرعات، من المؤسسات والشركات والأفراد، حيث تم وقتها جمع ما يقُرب من 300 ألف دينار.. إلا أن هذا المبلغ لم يكُن كافيًا أيضًا، لإتمام المشروع الوطني، الذي كانت تُقدر تكلفته حينها بنحو 1.25 مليون دينار.



حينئذ، تم اللجوء إلى إقرار قانون ضريبة، سُمي آنذاك بقانون ضريبة مدينة الحُسين الرياضية، حيث تم وضع 100 فلس على كل مسافر جوًا، ونصف بالمائة عن طريق الجمارك على البضائع التي تدخل الأردن.. وفعلًا تم جمع المبلغ، وافتتاح المدينة الرياضية العام 1964، على مساحة إجمالية بلغت 1200 دونم.



إذًا، نقوط عُرس الراحل الحُسين، كان سببًا رئيسًا في تمويل مدينة الحُسين الرياضية.. وهُنا نطرح السؤال الآتي: لماذا توقفت عملية بناء أو إنشاء مثل هذه المشاريع الوطنية؟، والتي كانت في فترة من الفترات كثيرة، لا بل قامت عليها الدولة، وما تزال حاضرة وقائمة حتى كتابة هذه السطور، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة، منها: مدينة الحُسين الطبية والجامعة الأردنية، بالإضافة إلى مدارس عريقة خرجت أجيالًا عديدة.



مُعظم المسؤولين، إن لم يكن كُلهم، يؤشرون على وجود تحديات ومُعيقات، تمنع أو تقف عائقًا أمام تنفيذ مشاريع وطنية، أهمها: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الوضع المالي السيئ، الظروف الإقليمية، إضافة إلى ظروف الدول المُحيطة بالأردن، التي كانت دومًا سببًا ((شماعة)) تُعلق عليها التأخر أو التراجع في شتى المجالات.



المواطن الأردني، القاطن في أقصى شمال المملكة أو جنوبها أو غربها أو شرقها، يُعاني الأمرين، جراء الأوضاع المعيشية، لن يقبل، ولا يستطيع تحمل فرض ضرائب جديدة، أيًا كان نوعها، أو زيادة في الأسعار أو الرسوم.. لكن يقينا أن كُل الأردنيين لن يمانعوا من فرض نسبة ضريبية على سلعة أو عدة سلع، تعود بالنفع، إن لم يكن عليهم، فإنها ستعود حتما، بإيجابيات جمة، على أبنائهم في المُستقبل القريب.



عندما يتم فرض مبلغ مالي رمزي على ضريبة مُعينة، أو على سلعة قد تكون من ((الكماليات))، حتى إن لم تكن كذلك، أو زيادة بسيطة على أسعار مادة ما، تذهب إلى إنشاء أو بناء صرح وطني، على غرار مدينة الحُسين الطبية، فإن المواطن سيكون أول المؤيدين لذلك، ويدفع بكُل ما أوتي من قوة لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، ويدفع ما يترتب عليه بحُب ورضا.



لهذا المُقترح أو القرار، أيًا كان مُسماه، فائدتان تعود نتائجهما إيجابًا على الوطن ومن قبله المواطن، فالفائدة الأولى يقوم المواطن بالمُساهمة بإنشاء مشروع وطني، يقطف ثماره الجميع، عاجلا أم آجلا، بينما تتمثل الفائدة الثانية بإحياء حُب الوطن والإخلاص له والانتماء له في داخل الأردني نفسه.

للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا