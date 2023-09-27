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الدكتورة أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم

9/27/2023 1:59:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





قرر مجلس أمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا الأسبوع الحالي تعيين الدكتورة عبير أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم .

والدكتورة ابو دية تعد من اوائل الأكاديميين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراة في تخصص الإعلام الرقمي فضلا عن تفوقها في البحث العلمي ما دفع العديد من الجامعات العربية والأجنبية الى دعوتها للإشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا .

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