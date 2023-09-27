Wednesday, 27 September 2023 11:53 GMT

‏إصابة طالبة بعد سقوط مروحة الصف عليها بإربد

9/27/2023 1:59:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد- أصيبت طالبة بالصف الأول الأساسي بجراح بسيطة اثر سقوط مروحة سقف إثناء توجه الطالبة للخروج من الغرفة الصفية في مدرسة أم حبيبة التابعة لمديرية اربد .
وقال مدير تربية اربد محمد المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الطالبة تم نقلها لمستشفى الأميرة بسمة القريب من المدرسة ، مع تواجد مديرة المدرسة ومربية الصف معها ، وتم علاج الجروح ونقلها إلى المنزل وزيارتها للتأكد من صحتها ، مشيرا أنّ إصابة الطالبة ليست كبيرة كما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبين انّ المديرية قررت البدء بإزالة مراوح السقف واستبدالها بمراوح جانبية حفاظًا على سلامة الطلبة، علمًا أنّ المراوح في المدرسة التي شهدت الحادثة شهدت مؤخرًا عمليات صيانة الّا أن سبب سقوط الجزء يبدو على أنه سوء تصنيع. -(بترا)

MENAFN27092023000072011014ID1107149032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث