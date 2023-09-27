مجلس عجلون: تدوير مخصصات المشاريع المتعثرة بدل عودتها للخزينة

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

يعتزم مجلس محافظة عجلون تحويل مخصصات المشاريع في حال تعثرها على موازنة العام القادم إلى مشاريع أخرى، وذلك بهدف ضمان إنفاق المبالغ المخصصة لمجلس المحافظة والبالغة للعام 2024، والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، لتنفيذ 106 مشاريع.



وكان أقر مجلس محافظة عجلون في جلسته التي عقدها أمس في مقر المجلس برئاسة رئيس وأعضاء المجلس موازنة للعام المقبل 2024 والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار موزعة على 16 قطاع لتنفيذ 106 مشاريع في كافة القطاعات .



ودعا رئيس المجلس عمر المومني في نهاية جلسة إقرار الموازنة جميع أعضاء المجلس ورؤساء اللجان المختلفة الى ضرورة متابعة مشاريع المجلس لتنفيذها بشكل كامل، مؤكدا أن أي مشروع سيتعثر ستتم تحويل مخصصاته إلى مشاريع أخرى.



وأكد المومني أنه تم توزيع الموازنة لتشمل كافة مناطق المحافظة بعدالة وإنصاف، لافتا الى أنه تم دراسة أوليات المحافظة من المشاريع بدقة ووضعها على جدول أعمال المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل.



وأشار المومني إلى أن قطاع الأشغال استحوذ على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، لافتا الى أن موازنة قطاع المياه بلغت مليونا و 633 ألف دينار لتنفيذ 14 مشروعا يتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى في نفس القطاع .



الى ذلك، بلغت موازنة قطاع الإدارة المحلية مليونا و 476 ألف دينار لتنفيذ 19 مشروعا في كافة مناطق المحافظة ، حيث تم تحويل بعض المشاريع المتعلقة بفتح وتعبيد بعض الطرق إضافة الى تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار لإقامة مبنى للشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق بلدية عجلون الكبرى، كما تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لكل من بلديات الجنيد والشفا والعيون لتنفيذ أعمال خلطة أسفلتية، كما تم تخصيص مبلغ 120 ألف دينار لبلدية كفرنجة لشراء آليات.



وتم تخصيص مبلغ 180 ألف دينار لبلدية عجلون لشراء آليات (همر) إضافة الى تخصيص مبلغ 156 ألف دينار لاستكمال العمل في المشروع الابتكاري لبلدية عجلون الكبرى .



وجاء قطاع التربية بالترتيب الرابع في موازنة المجلس، حيث بلغت موازنته مليونا و80 ألف لتنفيذ 9 مشاريع تتعلق ببناء مدارس جديدة وإضافات غرف صفية وأعمال صيانة عامة في بعض المدارس.



كما بلغت موازنة قطاع الصحة 995 ألف دينار لتنفيذ 10 مشاريع من ضمنها مشروع إدامة العمل في مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.



وبلغت موازنة قطاع الثقافة 350 ألف دينار من ضمنها تسديد مطالبات مالية سابقة ودعم الهيئات الثقافية والمتاحف في المحافظة.



وفيما يخص موازنة قطاع الشباب والرياضة فقد بلغت 335 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع شبابية في المحافظة من ضمنها نادي عنجرة الرياضي ومركز شباب عبين عبلين وملعب خماسي لمركز شباب عجلون.



وبلغت موازنة الداخلية ( محافظة عجلون ) 247 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد، كما بلغت موازنة قطاع الزراعة 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية، وبلغت موازنة قطاعي السياحة والآثار 200 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل قطاع لتنفيذ 4 مشاريع في القطاعين.

كما بلغت موازنة قطاع الأوقاف 103 آلاف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وتم أيضا تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التنمية الإجتماعية لتنفيذ 4 مشاريع، وتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التدريب المهني لتنفيذ مشروعين.



وتم أيضا تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لقطاع البيئة لتنفيذ مشروعين، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للمالية وتسجيل الأراضي لتنفيذ مشروع واحد.



وأكد رئيس المجلس عمر المومني أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل لتوسعة وتعبيد هذا الطريق، لافتا في الوقت نفسه أن الدراسات تشير بأن الطريق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.



يذكر أن مجلس محافظة عجلون كان خصص في عام 2018 وخلال جلسة طارئة مليون دينار، لإعادة إنشاء طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة، نظرا لخطورته الشديدة على السلامة العامة بوضعه الحالي، إلا أن تلك المخصصات عادت لدائرة الموازنة العامة لعدم طرح العطاء قبل نهاية العام.



وأوضح المجلس حينها أن المخصصات هي من الفوائض المتوفرة من المخصصات، مشيرا إلى وجود تعهدات حكومية سابقة بإعادة تأهيل الطريق الضيق الذي يبلغ طوله زهاء 6 كم، وتوجد به الكثير من المنعطفات الخطيرة التي شهدت وقوع حوادث، إضافة إلى وجود مناطق ومقاطع صخرية عرضة للانهيار خلال الأمطار الغزيرة.

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