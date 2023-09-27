مصنع الصوف بالكرك: حماية للبيئة.. وطاقة فرج لمربي الماشية

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

أعادت تصريحات وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، حول اختيار منطقتي القطرانة والأبيض في محافظة الكرك لإنشاء مصنع لمعالجة وتصنيع الصوف، الأمل لمربي الماشية بالاستفادة من أصواف ماشيتهم بعد أن كانوا يضطرون ومنذ سنوات طويلة، إلى جزها بكلفة عالية، ورميها بمناطق خالية والتسبب بتداعيات بيئية سلبية، لا سيما بعد تراجع الاستعمال المنزلي للأصواف لغايات صنع الملابس والفرش، وكذلك ضعف تسويقها.



الحنيفات وخلال زيارته للبادية الجنوبية قبل أيام، أكد أن إنشاء المصنع سيتم بالتعاون بين الوزارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتا إلى أن سبب اختيار القطرانة والأبيض كمركز له يعود لوقوع المنطقتين وسط البوادي الأردنية الثلاث.



ومن المأمول، أن يسهم إنشاء المصنع بالاستفادة من كميات الصوف من الأغنام المحلية ومعالجتها، لأغراض التصدير والتصنيع، ويعود بالفائدة على مربي الأغنام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من تأثير إتلاف الصوف في المناطق الصحراوية والأودية، وفق الحنيفات.

وفي محافظة الكرك وحدها، يمتلك مربو الماشية نحو 450 ألف رأس ماشية من الأغنام والماعز، ناهيك عن المواشي في مناطق البادية الجنوبية التي تصل أعدادها إلى حوالي 300 ألف رأس، في حين تقدر كمية الصوف التي تنتجها المحافظة سنويا ما يقارب ألف طن، و500 ألف كيلو بالبادية الجنوبية، وفق تقديرات غير رسمية.



مربو الماشية طالبوا مرارا وتكرارا ولسنوات طويلة بإنشاء مصنع للصوف بالمحافظة أو مناطق البادية الجنوبية لاستغلال كميات الصوف الكبيرة المتوفرة سنويا خلال موسم جز الصوف من المواشي في فترة الربيع الممتدة من شهر نيسان (أبريل) وحتى حزيران (يونيو).



وظل صوف الماشية سابقا، مصدر دخل مهم من مصادر الدخل التي توفرها المواشي لمربيها، باعتبارها إحدى المنتجات السنوية للمواشي، ولذلك استمرت المطالب بإنشاء المصنع حاضرة في كل لقاء مع المسؤولين بالمحافظة ووزارة الزراعة وغيرها من الزيارات الرسمية، حرصا على مصلحة المربين وحماية البيئة المحلية.



من جهته، قال رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك زعل الكواليت، إن "مشكلة صوف المواشي ظهرت منذ سنوات، بسبب تراجع الطلب عليه محليا بعد أن كان يستخدم بشكل كبير لدى الأسر بالمحافظة، خصوصا في مناسبات الزواج، حيث كان تحضير وتجهيز صوف الزواج من الأشياء الضرورية والمهمة والتي كانت تستهلك كميات كبيرة من صوف المواشي وتوفر ربحا جيدا لمربي الماشية حيث يباع بسعر جيد".



وبين الكواليت لـ"الغد"، أن "الصوف الذي يتم جزه من المواشي، أصبح يشكل أحد مظاهر تلوث البيئة بسبب اضطرار مربي الماشية إلى التخلص منه برميه على جوانب الطرق وبالسهول والمراعي، وهو الأمر الذي يلحق ضررا بالمواشي لاحقا أيضا".



وأكد، أن "إنشاء مصنع للصوف، كان دائما مطلبا لمربي المواشي بالكرك وحتى بمختلف مناطق المملكة، بحيث يقوم المربون بتوريد الأصواف للمصنع وتوفير دخل مهم منها"، مشيرا إلى أن "هناك مطلبا سابقا بإنشاء مصنع من خلال الاستثمار فيه من صندوق التعويضات البيئية، خصوصا أن الصوف يعد مصدر دخل إضافي للمزارعين، إلى جانب الحليب ومشتقات الألبان والخراف البلدية".



وقال الكواليت، إن "نحو نصف مليون رأس من الماشية بالكرك، وأعداد كبيرة بالبادية الجنوبية والكرك لوحدها تنتج حوالي ألف طن من الصوف كل موسم، وهي كميات كبيرة، إضافة إلى الكميات التي يمكن أن يتم توريدها من مناطق المملكة المختلفة والتي تساهم في تشغيل المصنع لفترة طويلة من العام".



المواطن سيف مصلح، وهو أحد مربي الماشية، يقول إن "التخلص من صوف المواشي بات يشكل عبئا سنويا على المربين في ظل غياب الأسواق ومشتري الصوف حتى بأقل الأسعار"، لافتا إلى أن "المربين كانوا مرارا وتكررا يطالبون بإنشاء مصنع للصوف بالمناطق الجنوبية، بسبب تواجد أعداد كبيرة من الماشية التي توفر المادة الأولية للمصنع بما يساهم أيضا في وقف هدر الأصواف برميها وتلويث البيئة، إضافة إلى أن كميات جيدة من الصوف تدر دخلا إضافيا للمربين".



وأكد مصلح، أن "الصوف مادة مهمة وتعد في بلدان أخرى مصدر دخل أساسي للمربين، وتوفر فرص عمل إضافية"، مشيرا إلى أن "إنشاء مصنع يعمل على تغيير شكل الاستخدام للصوف الذي كان يستخدم فقط في الفرش المنزلي للمواطنين إلى تصنيع الصوف وتصديره، وبالتالي دخول تربية المواشي في شكل جديد من أشكال الاقتصاد الزراعي والصناعي".



ولفت إلى أن "الأمل لدى مربي الماشية، هو أن يتم شراء كميات الصوف الكبيرة من المربين بأسعار عادلة، وعدم استغلال حاجتهم إلى التخلص من الصوف".

اقرأ أيضا:

إنشاء مصنع لمعالجة الصوف في القطرانة