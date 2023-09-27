هل يصمد قاطنو الخيام في وجه مخاطر التغير المناخي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

الكرك - بات العيش بالخيام، واعتماد حياة الترحال، لمئات الأسر في محافظة الكرك، أمرا خارج حسابات القبول والرفض، في ظل ظروف جديدة، تفرضها التغيرات المناخية التي تضيف أعباء على هذا النمط المعيشي المفتقر أصلا لأبسط متطلبات الحياة اليومية.



لسنوات قليلة مضت، كانت حياة قاطني الخيام منسجمة إلى حد كبير مع دورة الفصول شبه المنتظمة، والتي تحدد مواعيد التنقل والترحال بين مناطق الدفء شتاء والسهول التي توفر المراعي مع بداية الربيع إلى نهاية فصل الصيف.



ووفق قاطني خيام التقتهم "الغد"، فإن العيش بالخيام واعتماد أسلوب الترحال وفق دورة الفصول الأربعة، بات أمرا صعبا، نتيجة ما تشهده المنطقة من تغير في الظروف الجوية، والذي تبعه إما تأخر بتساقط الأمطار أو موجات حر لا تحتمل في مناطق كانت فيما مضى تتميز بأجواء لطيفة، فيما الأكثر خطرا عواصف ورياح في غير موعدها أتت في أكثر من مرة على خيام أسر وتسببت باقتلاعها وتشيرد هذه الأسر.

ولفتوا أنهم وعلى مدار سنوات طويلة، اعتادوا الترحال من منطقة الى أخرى وفق برنامج زمني معروف قد يتم تأخيره أو تسبيقه ولكن بفارق بسيط، الا أنه ومع تغير المناخ باتت معرفة مواقيت الترحال والتنقل أمرا لا يخضع لحسابات الفصول، فمن غير المعروف متى يبدأ تساقط الأمطار وإلى أي شهر يمتد.

وتعتبر العديد من التقارير والدراسات العالمية التي اجريت حول المشاكل التي من الممكن أن تواجهها البشرية بسبب تغير المناخ بأن تغير المناخ هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، وتضر تأثيرات المناخ بالفعل بالصحة، من خلال تلوث الهواء، والأمراض، والظواهر الجوية الشديدة، والتهجير القسري، والضغوط على الصحة العقلية، وزيادة الجوع وسوء التغذية في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها زراعة المحاصيل أو العثور على غذاء كاف.

حرب حمدان، أحد قاطني الخيام، اعتاد أن يتنقل وأسرته في مركبة متهالكة وامتعة خفيفة جارا وراءه قطيعا من الماشية صوب حقول الشعير والقمح شرقي محافظة الكرك، في كل موسم بعد عملية الحصاد لتوفير الأعلاف لماشيته.

وينصب حرب بيت الشعر الذي يعتمده كمنزل في كل منطقة يحط ترحاله فيها، قبل أن ينتقل مرة أخرى لمنطقة جديدة في دورة حياة مستمرة تعتمد البحث الدائم عن الماء والكلأ في مناطق الدفء والأجواء المناخية الملائمة.

يقول حرب، "رغم أن حياتنا صعبة وتفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم، إلا أننا اعتدنا عليها ونواجه التحديات بإرادة وعزيمة".

ويتابع "الآن اصبحنا نواجه تحديات جديدة، قد لا نستطيع الصمود في وجهها، حياتنا أصبحت أمام تهديدات تفرضها الظروف الجوية ومن غير المعروف كيف يمكن أن تصمد خيامنا الرثة في وجه عواصف محتملة ورياح شديدة وتساقط غير منتظم للأمطار وموجات حر غير مسبوقة".

حرب لم يخف معاناته المستمرة والدائمة من حياة الترحال مضطرا وراء لقمة العيش.

ويستذكر معاناة الأطفال في الوصول للمدارس وغياب الكهرباء والمياه النظيفة للشرب والاستخدامات الأخرى.

ورغم عدم توفر أي أرقام لأعداد المواطنين القاطنين في بيوت الشعر أو خيام الخيش في محافظة الكرك، إلا أن مصادر رسمية متعددة تؤكد أن أعدادهم كبيرة وهم ينتشرون في مختلف مناطق المحافظة وينتقلون بين مناطق وألوية الكرك وخصوصا الأغوار الجنوبية وبعض المناطق الملاصقة بالمحافظات الجنوبية.



وبالمجمل، يعيش قاطنو خيام الخيش وبيوت الشعر ظروفا صعبة خلال موسم الشتاء خاصة، حيث تتطاير خيامهم وتتهاوى فوق رؤوسهم.



يقول الناشط الاجتماعي عفاش العمامرة من سكان منطقة باير شرقي الكرك إن هناك سكانا بالمناطق الشرقية من قاطني بيوت الشعر يعيشون ظروفا صعبة وسط غياب الخدمات المختلفة والتي يضطر معها طلبة المدارس إلى السير مسافات طويلة للالتحاق بمدرسة إحدى القرى والبلدات القريبة من مناطق سكنهم.



وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يعانون من غياب خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الصحية ويواجهون معاناة شديدة في الحصول عليها.



وبين أن لقمة العيش الصعبة تدفع هؤلاء إلى الترحال طوال العام مقتادين معهم مواشيهم صوب أي منطقة توفر الأعلاف لها، لافتا أن التغير المناخي الذي تشهده كافة المناطق بات عبئا جديدا على سكان الخيام قد يتطلب إعادة النظر بهذا النمط المعيشي الصعب.



وتقطن مئات الأسر بالكرك الخيام وبيوت الشعر وقد اعتادت كل عام ترك مناطق الكرك إلى الأغوار مع أول موسم الشتاء، وهم في أغلبهم من مالكي المواشي التي يعتاشون عليها، إضافة إلى عمل بعضهم في المزارع الشتوية التي يبدأ إنتاجها مع بداية شهر كانون الأول (ديسمبر).



وتحذر كافة الأجهزة المعنية وبشكل دوري ساكني الخيام من خطر الاقتراب والتواجد بجانب مجاري السيول خلال تساقط الأمطار، وسط دعوات بضرورة مغادرة هذه الأماكن، في وقت يرفض العديد الانتقال رغم علمهم بخطورة بقائهم معللين ذلك بعدم وجود بدائل وان حياتهم قائمة أصلا على المخاطر ومواجهة ظروف ما اسموها بـ "الحياة البرية".



وكان 62 شخصا ينتمون لسبع أسر تقطن الخيام في منطقة الأغوار الجنوبية قد فقدوا بداية العام خيامهم بعد أن تطايرت بفعل الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة.



واستدعت الحادثة تدخل جهات رسمية وأهلية على وجه السرعة لإجلاء الأسر من مواقعها إلى مبان تابعة للبلديات والأندية حرصا على حياتهم وتوفير المسكن المؤقت لهم واحتياجاتهم المختلفة لحين بناء خيام جديدة.



يقول سلامة شواهين من قاطني خيام الخيش بلواء قصبة الكرك إنه وأسرته يرتحل طوال الوقت طلبا لأعلاف ماشيته.



وبين أنه وفي موسم الأمطار ينتقل من الكرك إلى الأغوار الجنوبية، هربا من البرد القارس والأمطار اللذان لا يمكن لخيمته أن تحميه منهما، قائلا "السنوات الأخيرة ازدات الأوضاع صعوبة، بتنا نشهد ظروفا جوية في كافة المناطق لم تكن في السابق، هذه الظروف تعد تحديات جديدة على حياتنا المليئة بالتحديات".



رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل يؤكد أن أعدادا كبيرة من المواطنين يقطنون في بيوت من الخيش بالأغوار الجنوبية صيفا وشتاء لعدم وجود مكان آخر لهم. واعتبر أن هؤلاء الأشخاص باتوا عرضة للأذى من أي وقت مضى نتيجة الرياح الشديدة التي تؤدي لتطاير خيامهم بالإضافة إلى تأثير الغبار والرمال على الاطفال، وهي ظروف جوية جديدة تزداد حدتها سنة تلو الأخرى.



وغالبا ما تبتعد مئات الأسر التي تقطن خيام الخيش وبيوت الشعر من برودة الطقس شتاء في محافظة الكرك، إلى دفء الأغوار الجنوبية، في رحلة لا تخلو من المخاطر والحوادث ليس أقلها تعرض خيامهم للاحتراق نتيجة اضطرارهم لإشعال النار التي يعتمدون عليها في إعداد الطعام وأحيانا لتدفئة وإنارة الخيام.



وكان متصرف الأغوار الجنوبية عاطف البطوش، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "الغد" أن منطقة الأغوار الجنوبية تشهد كل موسم شتاء قدوم أعداد كبيرة من المواطنين، وهم من الأسر المرتحلة، ويأتون للسكن بالأغوار هربا من البرد ومن أجل العمل في موسم الزراعة، لافتا إلى أن هناك متابعة لأحوال هؤلاء المواطنين، وخصوصا في فترة الشتاء والأمطار حرصا على حياتهم.



وبين أن المتصرفية تعد خطة سنوية للظروف الطارئة في موسم الأمطار وتضعها موضع التنفيذ وكل منطقة لها خصوصية وبحيث يتم تحديد أماكن الخطر من حيث السيول وشدة الرياح واثرها على قاطني الخيام.

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