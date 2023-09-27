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ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش

9/27/2023 1:59:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جرش - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو نصف طن في محافظة جرش.
وقال مدير عام المؤسسة د. نزار مهيدات، إن الضبط جاء بناء على ملاحظة وردت من مديرية الأمن العام في المحافظة، أفادت بضبط كمية من زيت زيتون، منقولة بواسطة مركبة قدرت بنحو 30 تنكة وبوزن نصف طن.
وأضاف، أنه تبين بالفحص الحسي للزيت، وجود رائحة ولون غير طبيعي، ما استدعى التحفظ عليه وسحب عينات للفحص المخبري، للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.
وفي السياق ذاته، أغلقت الفرق بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، مستودعاً ضُبط داخله تنك زيت وعبوات صبغة وجالونات بلاستيكية فارغة، تستخدم في غش زيت الزيتون.
وأكد مهيدات، استمرار الإجراءات الرقابية والتوعوية المبذولة من قبل المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر للكثير من الدول حول العالم، ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية، لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة. - (بترا)

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