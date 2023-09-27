وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بانهيار أتربة في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث انهيار أتربة على عاملين اثناء قيامهما بأعمال حفريات لغايات الصرف الصحي بمنطقة الحصن.
وعملت الفرق المتخصصة على إخراجهما من تحت الطمي باستخدام معدات الانقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث، حيث نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر أردني الجنسية.
بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى المستشفى.
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