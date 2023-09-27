مزارعون بالأغوار: مهرجان البرتقال.. نسخ مكررة وبرامج تسويق متواضعة

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

الغور الشمالي - نسخ متكررة وفعاليات متواضعة لا تتعدى أن تكون نافذة تسويقية ضيقة، انطباع يحمله عدد من مزارعي لواء الغور الشمالي حول مهرجان البرتقال السياحي الذي أقيم 5 مرات على مدار السنوات السابقة بهدف ترويج المنتج الزراعي في أجواء الطبيعة الدافئة والجاذبة التي يتميز بها اللواء.



ويرى مزارعون بالأغوار أن المهرجان الذي يقام في كل عام ويعول عليه كثيرا في تسويق المنتجات، يحتاج إلى التطوير والابتعاد عن النهج التقليدي في التنظيم، مؤكدين أن المهرجان أصبح نسخا مكررة ببرامج غير فعالة وبحاجة أكثر إلى مزيد من إدخال أساليب تنظيم المهرجانات التسويقية الحديثة ليحقق الغاية من تنظيمه.



وتشكل منتجات الحمضيات ركيزة أساسية وذات أهمية اقتصادية في لواء الغور الشمالي، إذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات في اللواء حوالي 95 % من مجمل العمل الزراعي.



ويشارك بتنظيم المهرجان عدة جهات من أهمها مديرية الزراعة بلواء الغور الشمالي.



ويقول مزارعون إن المهرجان والذي أقيم 5 مرات لم يتغير على برامجه أي شيء، ولم يطور ذلك المهرجان من أفكاره، إذ يقتصر على استعراض منتجات الحمضيات بشكل تقليدي وعمل فقرات فنية ومشاركة بعض الجمعيات الخيرية، وعرض منتوجات بسيطة.



ويطالب مزارعون من الجهات المعنية إيلاء المهرجان المنتظر تنظيمه هذا العام مزيدا من الاهتمام من خلال العمل على زيادة المشاركين واختيار مكان مناسب، والعمل على تسويقه بشكل مختلف تماما عن التسويق السابق باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي والإعلام، وإيصال صوت وهدف برامج المهرجان إلى الدول الأخرى العربية والأجنبية، والعمل على ايصال المنتج لهم من خلال توفير خدمة معينة تمكنهم من شراء المنتوجات.



ويقول مزارعو الحمضيات إن المهرجانات بشكل عام تسهم في تحقيق أرباح مالية مقبولة، تساعدهم في تغطية الكلفة الزراعية وتأمين مستلزماتهم المختلفة، اضافة الى تسديد جزء من الديون القديمة التي تراكمت عليهم خلال مواسم سابقة ألحقت بهم الخسائر.



ووفق ما قاله مزارعون لـ "الغد"، فإن المهرجان سيعمل على تسويق منتجاتهم بخاصة منتجات صغار المزارعين الذين عادة ما يواجهون صعوبة في تسويق منتجهم ويضطرون أحيانا إلى بيعه بأسعار يتحكم بها السماسرة.



وأضافوا أن إقامة المهرجان تمكنهم ايضا من عرض وبيع منتجاتهم بشكل مباشر الى المستهلك أو تسويق المنتجات المصنعة لديهم من الحمضيات كالمربى والحلويات وحتى الأشتال، معتبرين أن رفع القيمة الشرائية للمنتجات تعتمد على طريقة تنظيم وتسويق المهرجان.

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وبينوا أن تنظيما متواضعا يقود إلى تسويق متواضع، مطالبين المعنيين بتنظيم المهرجان بأن يكون هناك تنسيق وتعاون مشترك بين كافة الجهات تساعد على رفع مستوى المهرجان.

ولفتوا إلى أن انعقاد المهرجان، يمكن الجمعيات الإنتاجية من التواصل مع أصحاب المولات التجارية والمطاعم، وهي فرصة لتصريف كميات من الحمضيات والعصائر الطبيعية والمربيات التي تنتج محليا.

وينتقد المزارع أيمن محمد القائمين على تنظيم المهرجان، داعيا الى ضرورة تغير مكانه الحالي واختيار مكان آخر مناسب يتسع لأكبر عدد من المشاركين والزوار.

كما طالب بأن تكون هناك شروط معينة للمشاركة في المهرجان كضبط جودة المنتج من الحمضيات ومنتجات الحمضيات من العصائر والمربيات والعطور الزيتية.

يذكر أن المهرجان كان أقيم سابقا في مؤسسة إعمار لواء الأغوار الشمالية.

وطالب المزارع خالد الرياحنة من سكان لواء الغور الشمالي بالعمل على الاستعجال في إقامة المهرجان في بداية الموسم وليس في نهايته كما حدث في سنوات سابقة، إذ إن تأخر إقامة المهرجان ليس من صالح المزارعين والمنتجين.

تنظيم المهرجان بوقت متأخر سيؤدي إلى تراجع جودة المنتجات المعروضة لأن الموسم سيكون بنهايته وبالتالي قد يترك ذلك انطباعا ليس حسنا لدى زوار المهرجان عن جودة المنتجات باللواء.

وبينت المنتجة أم محمد العلي أن المهرجان يعود بالنفع ايضا على قطاعات أخرى في اللواء وينشط الحركة التجارية.



وقالت إن المهرجانات تسهم بحل العديد من المشاكل الزراعية، وهي وسيلة تواصل مباشرة بين المزارع والمستهلك دون اي وسيط، كما أنه من الممكن أن يبيع المزارع أكبر قدر من الحمضيات، بالإضافة إلى تمكينه من الحصول على النصح والإرشاد الزراعي من قسم الإرشاد الزراعي خلال المهرجان.



ودعت إلى ضرورة إيلاء مهرجان الحمضيات مزيدا من الاهتمام والتركيز أكثر على نوعية برامجه لكي يكون مهرجانا تسويقيا وسياحيا بمقاييس ناجحة.



وطالب المزارع علي العيد من الجهات المعنية بالإسراع في تنظيم المهرجان على أن يكون وقته بعد أول هطل مطري، وفي إطار شروط تفرض تقديم منتج بجودة عالية، وأهمية اختيار مكان مناسب لإقامة المهرجان بأن يكون في وسط اللواء.



وأضاف أن المهرجان سيسهم بتنشيط المنطقة سياحيا وتجاريا، ويساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية بمختلف أنواعها بأسعار مرضية بعيدا عن الوسطاء، لا سيما وأن المهرجان فرصة لعرض منتجات من أصناف الحمضيات والعصائر الطبيعية والمربى بأنواعه.



وتقول أم علي الرياحنة إن إقامة المهرجان في كل عام، دون أي تطوير أو أفكار جديدة تناسب التسويق الرقمي، لن يسهم بتسويق منتجات المزارعين إلا بحدود متواضعة.



ودعت إلى ضرورة أن يتم تطوير برامج المهرجان لضمان توفير فرص تسويقية حقيقية، ويمكن المزارعين من تحقيق أرباح مقبولة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات اللواء ممن يقيمون عروضا لمنتجاتهم على جانب المهرجان لبيعها.



ويشارك في المهرجان الذي ينظم سنويا في اللواء عدد من مزارعي الحمضيات والخضراوات ورؤساء الجمعيات والناشطات في العمل التطوعي والشبابي، لما يحققه لهم من مردود مادي ومعنوي.



من جانبه، أكد مصدر من القائمين على تنظيم المهرجان أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن المهرجان لحين هطل المطر وتغير لون حبات البرتقال، واكتمال السكريات والعناصر الغذائية الأخرى.



ولفت المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- إلى أن هناك لجنة ستعمل على تغيير نمط المهرجان والقالب السابق لتحقيق الغاية المرجوة من إقامته، مؤكدا أن مهرجان البرتقال ذو أهمية اقتصادية، ويحقق أرباحا مالية ويعمل على تنشيط القطاع السياحي، فضلا عن أنه داعم اقتصادي للعديد من القطاعات الأخرى.



يذكر أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في وادي الأردن تصل إلى 330 ألف دونم، مستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة على الشونة الجنوبية 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، ودير علا 83 ألف دونم، وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية 100 ألف دونم، بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن، بينما تشكل نسبة زراعة الحمضيات في اللواء حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي.