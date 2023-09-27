مشروع ملاصق لحديقة مخيم البقعة.. هل يخنق المتنفس الوحيد للأهالي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور

البلقاء - يثير مشروع استثماري تابع للجنة خدمات مخيم البقعة يتضمن إنشاء محال تجارية، جدلا في المخيم، بعد أن أكد عدد من الأهالي أن أعمال المشروع على أرض الواقع أظهرت إلحاق أضرار بالحديقة العامة في المخيم والتي تعد المتنفس الوحيد للأسر والأطفال، في حين تنفي اللجنة صحة ذلك.



وأنشئت الحديقة بمكرمة ملكية سامية عام 2016، بمساحة 3 دونمات وكلفة 213 ألف دينار، بينما الجهة المنفذة لها هي دائرة الشؤون الفلسطينية.

المواطن حمزة تيسير النشاش يقول لـ"الغد"، إنه تم القيام بأعمال الهدم والبناء على مرحلتين الأولى كانت ببناء 5 محلات تجارية على طابقين، من المساحة المخصصة لمواقف السيارات التابعة للحديقة، وكذلك المدخل الرئيس وجزء من داخل حرم الحديقة.



أما المرحلة الثانية وفق النشاش، فتم خلالها هدم مبنى المرافق الصحية الخاصة بالحديقة وغرفة الخدمات وغرفة الحارس لإنشاء مزيد من المحال، لافتا إلى أنه وبعد انتهاء تلك الأعمال، لن تبقى أيضا مواقف لسيارات زوار الحديقة التي سيكون مدخلها كذلك مخفيا ولا تتجاوز مساحته 4 أمتار فقط.



النشاش أكد أن "الخوف الأكبر من قبل أهالي المخيم هو امتداد الأعمال لتلتهم مساحات إضافية من الحديقة، خصوصا أنها المتنفس الوحيد هناك سواء للأسر أو الأطفال"، لافتا إلى أن البديل سيكون الشارع للعب الأطفال، الأمر الذي يعرضهم للعديد من المخاطر، أبرزها خطر التعرض لحوادث دهس.



وأضاف، "كنا نأمل من لجنة الخدمات أن تقوم بتطوير الحديقة وزيادة الألعاب والمحافظة على نظافتها، وزراعة الأشجار، وتوفير بيئة آمنة للأطفال والأهالي".

الشاب رامي حمدان، يقول إن "لجنة خدمات المخيم أعطت أولوية لمشروع بناء محال تجارية على حساب تضييق الخناق على الحديقة ومرتاديها"، معتبرا أنه "كان بالإمكان إيجاد أي مكان آخر لإنشاء المشروع، دون المساس بأي من مرافق أو مساحات الحديقة".



وطالب حمدان، بتدخل الجهات الرقابية المعنية، ووقف أي أعمال إضافية يجري العمل عليها حاليا، بالإضافة إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا"، مشيرا إلى وجود توجه لدى عدد من الأهالي بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الحديقة خلال الفترة المقبلة.



وردا على استفسارات "الغد"، قال رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور حسن مرشود، إن أعمال البناء تتم خارج حدود الحديقة، بهدف إنشاء محال تجارية وتأجيرها لإيجاد مردود مالي يدعم الخدمات التي تقدمها اللجنة، لافتا إلى أن "حصة اللجنة من الدعم الحكومي تبلغ نحو 129 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ لا يكفي لرواتب الموظفين البالغ عددهم 20 موظفا، علما أن اللجنة مسؤولة عن العديد من الخدمات وفي مقدمتها تعبيد وصيانة الشوارع وإضاءتها، وشبكات تصريف مياه ومساعدات إنسانية".



وشدد مرشود على أن جميع الأعمال التي تقوم بها اللجنة في محيط الحديقة، تتم وفق الأصول، وبعطاء رسمي من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية، لافتا إلى أن "البعض يحاول التشويش على عمل اللجنة لتحقيق مصالح شخصية تتعلق بعدم رغبته في إقامة محلات لامتلاكه بسطات في المكان".



وقال مرشود، إن الألعاب الموجودة في الحديقة لم تتأثر، بل سيتم تحسينها وتطوير واقع الحديقة في الفترات المقبلة.



حول ذلك، قالت الناطق الإعلامي ورئيس قسم الإعلام في دائرة الشؤون الفلسطينية عفاف سلامة لـ"الغد"، إن "المشروع الذي تقوم لجنة خدمات مخيم البقعة بتنفيذه حاليا، هو عبارة عن مشروع استثماري على قطعة أرض ملاصقة للحديقة التي تم إنشاؤها بمكرمة ملكية سامية وليس داخل حدود الحديقة".



وشددت سلامة على أن "الحديقة لن تتأثر بهذا المشروع لوجود مدخل مستقل لها لن يقترب المشروع منه".



أما أهداف المشروع، فهي وفق سلامة، "تأمين دخل إضافي للجنة خدمات مخيم البقعة لتتمكن من القيام بمهامها من صيانة البنية التحتية للمخيم، سواء طرق أو ممرات أو شبكات تصريف مياه الأمطار، أو إنارة الطرق، والتي تحتاج كلفة مالية باهضة، بالإضافة للمساعدات التي يتم تقديمها لسكان المخيم في حالات الطوارئ والدعم المالي للأندية ومؤسسات المجتمع المدني".



وأشارت إلى أن من بين الأهداف الأخرى، "حماية قطعة الأرض من الاعتداءات المتكررة لمصلحة بعض الأشخاص الذين يضعون عليها معرشات وبسطات لبيع الخضار وغيرها، وتأمين محلات تجارية تخدم زوار الحديقة، وكذلك إنشاء وحدة مرافق صحية حديثة تتناسب واحتياجات زوار الحديقة بالإضافة لغرفة حارس ومخزن".

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