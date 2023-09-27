الأغوار الجنوبية: حراك مبكر للانتخابات النيابية والأحزاب تبحث عن حصتها

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

الكرك - رغم أن يوم إجرائها لم يحدد بعد، إلا أن لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، يشهد حراكا مبكرا للانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا في مناطق غور الصافي وغور الحديثة والمزرعة، وذلك من خلال إقامة سلسلة من النشاطات والفعاليات على مختلف الأصعدة، فيما حصة الأسد من ذلك الحراك هي من نصيب البُعد العشائري، بينما تسعى بعض الأحزاب لتحقيق اختراقات تمكنها من حصد أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.



وعادة ما تنطلق شرارة الحراك الانتخابي بمحافظة الكرك، من لواء الأغوار الجنوبية الذي يضم ثلاث مناطق رئيسية من حيث عدد السكان هي منطقة الغور الصافي وغور المزرعة وغور الحديثة، وأخرى فرعية هي مناطق فيفا والذراع والنقع والمعمورة وغويبة وخنزيرة، إذ يبلغ عدد سكان اللواء نحو 55 ألف نسمة، بينهم ما يقارب 30 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.



ولم يقرر مجلس الوزراء موعدا محددا الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أشار خلال لقائه طلبة جامعات الجنوب في جامعة مؤتة قبل شهرين، إلى أنها ستجرى في إطارها الدستوري بين 10 تموز (يوليو) إلى 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.



ووفقا لناشطين ومرشحين محتملين للانتخابات المقبلة، فإن "طبيعة التغيرات على صعيد قانون الانتخابات سوف تفرض نفسها في بعض المناطق، لكن ليس بالقوة نفسها في مناطق أخرى، بسبب سطوة الواقع العشائري".



وأكد هؤلاء لـ"الغد"، أن "التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب من حيث تخصيص مقاعد للأحزاب، وتخفيض عدد النواب بالمحافظة أسوة ببقية المحافظات سوف يؤثر قليلا على الحراك الانتخابي المعتاد بالمنطقة".



الناشط الاجتماعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، يقول "إن الحراك الانتخابي بدأ مبكرا في اللواء كما هي العادة دائما قبل عام من إجراء الانتخابات، وهي فترة ليست طويلة في عرف الانتخابات بشكل عام، لأنها تحتاج إلى تصفيات داخل العشيرة الكبيرة للوصول إلى مرشح أو اثنين بين المرشحين".



وأضاف الهويمل، أنه "يجري عادة الإعلان عن الترشح بين الأهالي، ودعوة كل عشيرة للاجتماع، مع التمايز في هذه الخاصية بين كل منطقة أو تكتل عشائري في اختيار المترشحين لخوض غمار الانتخابات، التي تجري في صورتها العامة بالأغوار الجنوبية وفقا لاعتبارات عشائرية".



وأشار إلى أنه "بدأت فعلا اجتماعات عشائرية في مختلف مناطق اللواء، كمؤشر على بدء الحراك الانتخابي، حيث أنهت بعض العشائر اجتماعاتها الأولية لتحديد مرشح أو مرشحين من بين عدة مرشحين، والأمر الذي في طريقه للحسم قريبا، وإن غابت حتى الآن اجتماعات العشائر الكبرى، وهو ما يرجعه بعض المراقبين إلى إمكانية ترشح عدد كبير من المواطنين في الانتخابات المقبلة".



ولفت الهويمل، إلى أن "هناك عاملا جديدا دخل على خط الانتخابات النيابية المقبلة وهو موضوع الأحزاب، لكنه ليس فاعلا كبيرا بالأغوار الجنوبية قياسا إلى العامل العشائري"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المرشحين قاموا بدعوة أبناء عشائرهم لاجتماعات للحصول على ترشيح العشيرة مبكرا، والبدء في عقد التحالفات بين المرشحين وتشكيل القوائم".



أما الناشط السياسي والاجتماعي الدكتور منذر النواصرة، فأكد أن "الحراك الانتخابي بالأغوار الجنوبية بدأ فعلا وبشكل مبكر جدا، مقارنة ببقية مناطق المحافظة التي ما يزال الحراك فيها خجولا بالانتخابات، بسبب الفترة الطويلة المتبقية".



وأشار النواصرة، إلى أن "الحراك المبكر للانتخابات بالأغوار الجنوبية، ناتج عن أن الحديث السائد والعام في الشارع بالأغوار الجنوبية، هو حديث الانتخابات فقط"، لافتا إلى أن "الأغوار الجنوبية غالبا ما تشهد حراكا انتخابيا مبكرا عن كل المناطق بالكرك، بحيث يتم الانتهاء من حراك الداخل بالأغوار والخروج للحراك الانتخابي على صعيد تشكيل القوائم مع المرشحين الآخرين بالمحافظة".



وقال، إن "هناك عشائر كبرى بالأغوار حسمت أمرها تجاه مرشحين لها والعمل من أجل اجراء التحالفات العشائرية الانتخابية بين مناطق اللواء للفوز بأحد مقاعد المجلس المخصصة للمحافظة"، لافتا إلى أن "الأحزاب موجودة بالأغوار الجنوبية من خلال بعض المرشحين المحتملين".



من جهته، أكد الناشط السياسي عبدالله زريقات، أن "هناك حراكا بدأ بالتشكل في الكرك، للانتخابات وخصوصا بالأغوار الجنوبية من خلال زيارات وحضور شخصيات محتملة للترشح للانتخابات، لكنه ما يزال بعيدا عن كونه حراكا انتخابيا شعبيا حقيقيا، لاقتصاره على الحركة الفردية، وإن ظهر الحضور العشائري في بعض الحالات".



وأشار زريقات، إلى أن "الأغوار الجنوبية من المناطق التي ليس فيها حضورا حزبيا كبيرا تاريخيا، وبالتالي من غير المتوقع أن يكون للأحزاب دور فاعل وحقيقي في إفراز المرشحين".

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