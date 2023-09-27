المنطقة التاسعة بالعقبة.. منفذ وحيد على تقاطع خطر ومزدحم

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - شاحنات وحافلات سياحية ومركبات، توقفها إشارة تقاطع المنطقة التاسعة بمدينة العقبة، مشكلة لوحة مرورية صاخبة، يعاد رسمها كل دقائق قليلة، هو الوقت الفاصل بين ضوء التوقف الأحمر ومواصلة السير الأخضر.



على هذا الحال، يتعايش سكان المنطقة التاسعة يوميا مع أزمة مرروية خانقة، يفرضها وقوع مدخل منطقتهم الوحيد على تقاطع ساخن، يتطلب تجاوزه أحيانا الانتظار لأوقات طويلة قبل الوصول عند نقطة المغادرة.



مجرد التفكير بمغادرة المنطقة التاسعة عبر منفذ وحيد، بات أمرا يقلق سكانها، الذين يضطرون لمواجهة أزمة سير وإرباك مروري لا ينتهي.



المنطقة التي يسكنها أكثر من 15 ألف نسمة، يكثر فيها تواجد الجمعيات ودواوين أبناء المحافظات المختلفة، وتفتقر إلى وجود منافذ للخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء منفذ وحيد يلتقي مع طريق شاحنات "الملاحات" التابعة للبوتاس العربية وشاحنات قادمة للتحميل من موانئ العقبة، وأخرى محملة بالفوسفات بتقاطع خطير.



يقول مواطنون، إن إشارة التاسعة المرورية الوحيدة في العقبة التي تشاهد عند الوقوف عليها الضوء الأخضر من 4 أو 5 مرات، دون أن تعبرها نتيجة للازدحام الكبير خاصة في فترة الذروة، وهي الوحيدة لمدخل ومخرج المنطقة التاسعة السكنية، مطالبين باستحداث أكثر من منفذ للمنطقة خاصة للقادمين من الطريق الشمالي عند قوات الدرك ومنفذ آخر للقادمين من مدينة العقبة وأسواقها ومناطقها المختلفة بعد مركز التدريب المهني لتخفيف الضغط على المدخل الوحيد عند التقاطع الخطير.



ويشير المواطن عبد الوهاب القضاة إلى أن الإشارة تؤرق سكان الحي والذي يعتبر من أكثر مناطق العقبة تعدادا للسكان، مؤكداً أن التحويلات التي أجرتها وزارة الأشغال للشاحنات التي تسلك الطريق الخلفي لتعبر مدخل العقبة باتجاه الموانئ زادت من أزمة السير وعوامل الخطر التي تشكلها الشاحنات عند قدومها محملة بالبضائع للتصدير خاصة الفوسفات بالتزامن مع تلاقي خط آخر من وادي عربة من قبل "ملاحات" البوتاس ليشاهد ويعيش المواطن أزمة سير حقيقية، تتداخل فيها كافة أنواع ووسائل النقل، فيما تشكل هذه الأزمة أول أو آخر انطباع لدى سياح قادمين ومغادرين من وإلى البترا ووادي رم.



ويطالب سكان بإيجاد أكثر من منفذ ومدخل للمنطقة الأكثر كثافة سكانية في العقبة، وهو مطلب يعد اليوم ضروريا وملحا أمام مجلس المفوضين لتنظيم وإنشاء بوابة بطابع معماري تليق بالعقبة الاقتصادية الخاصة.



ويطالب المواطن بدر الكساسبة بضروة حل مشكلة تقاطع اشارة المنطقة التاسعة، والذي يشهد أزمة مرورية بشكل يومي تعيق العديد من السكان عن الوصول الى اعمالهم بالوقت المحدد.



وقال من الضروري ان يتم استحداث مداخل ومخارج اخرى للمنطقة تعفي سكانها من الوصول الى التقاطع الذي تلتقي عنده مئات المركبات من كافة الأصناف بين شاحنات وحافلات ومركبات صغيرة.



ويبين المواطن محمد الاحيوات أن المنطقة إضافة إلى الفوضى المرورية التي تعيشها كونها ملتقى لجمعيات أبناء المحافظات، فهي بحاجة إلى متنفس لأهالي المنطقة حيث تفتقر إلى المتنزهات العامة بالرغم من وجود قطع أراض متعددة وفي مواقع استراتيجية متميزة وهي مناسبة جدا لعمل متنزهات للترفيه عن الاطفال الذين تجدهم يلهون في الشوارع الفرعية والعامة وهم عرضة للخطر من قبل المركبات.



بدوره، أكد المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة تطوير العقبة المهندس عامر الحباشنة أن هناك شكاوى وصلت من الأهالي بما يتعلق بالأزمة المرورية وهي شكاوى محقة، مشيرا أن المنطقة تشهد نموا سكانيا مطردا، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ بحل مشكلة إشارة المنطقة التاسعة في مدينة العقبة من خلال فتح طريق ثان للتخفيف من أزمة المرور على الإشارة خلال الفترة القادمة.



وقال هناك تنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ أشهر، وباشرنا بإجراءات لحل المشكلة بطرح عطاء واعطينا أمر المباشرة الشهر المقبل بعمل طريق خدمي مباشر بالتوازي مع الطريق الدولي وربط منطقة التاسعة الجنوبي وبهذا تكون قد إنتهت هذه الازمة في المنطقة بشكل كامل لا سيما عند الاشارة الضوئية.



من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أن المجلس وبالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة سيباشر باقامة متنزة في المنطقة وفي الأراضي المملوكة للسلطة لايجاد متنفس لاهالي المنطقة بكلفة 103 آلاف دينار، مؤكداً أن المجلس خصص ضمن موازنة العام المقبل مبلغ مالي لاقامة متنزة آخر وملعب خماسي.

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