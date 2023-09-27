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اليرموك: تغيير مسمى كلية التربية إلى كلية العلوم التربوية اعتبارا من العام الجامعي الحالي

9/27/2023 1:59:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تغيير مسمى كلية التربية في جامعة اليرموك إلى كلية العلوم التربوية بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المرتقب 2023 – 2024.
وقال عميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين إن تغيير الاسم جاء توافقا مع التسميات السائدة في الجامعات الأردنية والعربية، مبينا أن التسمية الجديدة هي تأكيد على أن هناك مرجعيات علمية يتم الارتكاز إليها في التخصصات المختلفة التي يتم تدريسها.
وأضاف أن التسمية القديمة للكلية لم يعد مواكبا للمستجدات، إذ تم الاحتفاظ بتلك التسمية، التي كانت في الأساس تسمية لقسم التربية في كلية الآداب آنذاك، ومن ثم تم إنشاء كلية مستقلة باسم كلية التربية مع بداية العام الجامعي 1988/1989 وبقيت تحمل ذلك الاسم.
وأشار الشريفين إلى أن الكلية تقدم العديد من البرامج المختلفة التي ترتكز على مبادئ علمية مختلفة كالطفولة المبكرة وعلم النفس الإرشادي ومناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ومناهج العلوم وأساليب تدريسها ومناهج اللغة الانجليزية وأساليب تدريسها القياس والتقويم وعلم النفس التربوي والإدارة التربوية والإشراف التربوي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وغيرها الكثير من البرامج.
يذكر أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة في تخصصاتها وبرامجها الاكاديمية المختلفة.

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