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إصابة أربعيني إثر سقوط أجزاء من سقف غرفه بمنزله في الشونة

9/27/2023 1:59:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






أصيب أربعيني جراء سقوط أجزاء من سقف غرفة داخل منزله في بلدة الشيخ حسين في لواء الغور الشمالي.
وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الشونة الشمالية وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

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