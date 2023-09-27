إصابة أربعيني إثر سقوط أجزاء من سقف غرفه بمنزله في الشونة

إصابة أربعيني إثر سقوط أجزاء من سقف غرفه بمنزله في الشونة
التاريخ
9/27/2023 1:59:27 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
أصيب أربعيني جراء سقوط أجزاء من سقف غرفة داخل منزله في بلدة الشيخ حسين في لواء الغور الشمالي.
وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الشونة الشمالية وتم تقديم الإسعافات الأولية له.
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