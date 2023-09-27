رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء بوفاة الصحفي جمال حداد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه واجب العزاء بالمرحوم الزميل الصحفي جمال حداد.
وقدم الخصاونة خلال زياته لبيت العزاء في المزار الشمالي العزاء لعشيرة الموسى خاصة وعشائر اللواء عامة سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وأعرب زياد الموسى وأشقائه خاصه وعشيرة الموسى عامه عن شكرها و تقديرها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه على هذه الزيارة وتقدم واجب العزاء مما اثلج صدورهم وخفف مصابهم.
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