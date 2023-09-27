Wednesday, 27 September 2023 11:51 GMT

القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة

9/27/2023 1:59:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سوف- جرش- زرعت العربية لحماية الطبيعة ضمن برنامجها في الأردن "القافلة الخضراء" 100 شجرة مثمرة في إحدى أراضي صغار المزارعين بمنطقة سوف في محافظة جرش بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت في اليوم الأخير لتدريب "سفراء العدالة المناخية الشباب" الذي أقامته لممثلين من مختلف دول المنطقة (الأردن، لبنان، مصر، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، اليمن، البحرين، السعودية، الجزائر، فلسطين)، على مواضيع تتناول التغير المناخي، والعدالة المناخية، وطرق انخراطهم في مبادرات محلية والعمل على استدامتها.

وجاءت الزراعة دعماً للقطاع الزراعي والبيئي في الأردن وبهدف تعويض الانبعاثات المتولدة من الأنشطة المختلفة خلال التدريب.

MENAFN27092023000072011014ID1107149008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث