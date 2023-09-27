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نشاط سياحي مرتقب مع انطلاق فعاليات الرياضة البحرية بالعقبة

9/27/2023 1:59:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة – يترقب معنيون وعاملون بالقطاع السياحي في العقبة نشاطا سياحيا مميزا خلال الفترة المقبلة، وسط توقع قدوم آلاف السياح مع انطلاق الفعاليات البحرية والأنشطة المائية المرتقبة، والتي تتزامن ايضا مع بدء الموسم السياحي الشتوي وعودة سياحة البواخر والطيرات منخفض التكاليف والعارض.
ويقول مختصون بالشأن السياحي أن العقبة على موعد مع كبرى الفعاليات الرياضية، لا سيما المائية، إلى جانب تعزيز منتج سياحة الغوص بعد التركيز عليه بشكل واضح، على اعتباره منتاج يستهوي سياح الجنسيات الاوروبية بالإضافة إلى فعاليات أخرى أبرزها نشاطات رياضة التراثيلون العالمية وقرب انطلاق آيلة نصف ماراثون.
وتتجهز حاليا المنشاءات الحكومية والخاصة على زاوية البحر الاحمر لاستضافة تلك الفعاليات، حيث تستعد مراكز الغوص لاستقبال آلاف الزوار المتوقع قدومهم من مختلف الجنسيات خلال الموسم الشتوي لإكتشاف جمال البحر العقبة وما يحتويه من تنوع حيوي وبحري والذي بات يحظى بسمعة سياحية عالمية.
وقال عامل في القطاع السياحي محمد الحسنات إن العقبة ومنشآتها الفندقية ومنذ أكثر من شهر تستعد لموسم سياحي استثنائي، لا سيما للقادمين عبر مطار الملك الحسين الدولي لزيارة منطقة المثلث الذهبي والاستمتاع بجو العقبة المميز في فصل الشتاء، مؤكداً أن حجوزات الفنادق للموسم الشتوي المقبل تجاوزت 80 % ومرشحة بالارتفاع خلال الموسم الى ما يزيد على 95 %.
ويرى الخبير السياحي محمد العواملة أن ما يميز العقبة، أنها أصبحت قبلة للرياضات العالمية بما تتمتع من بنية تحتية مميزة وقابلة للتجديد، مشيرا أن واحة آيلة هي من تمتلك تفاصيل الرياضات البحرية وسبق لها أن استضافت كبرى الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى كالتزلج على الماء وركوب الامواج، بالإضافة إلى البطولات العربية والعالمية الأخرى إلى جانب القطاعات الأخرى ومنها استضافت تالابيه مؤخرا بطولة صيد الاسماك العربية الأولى.
وينتشر في العقبة أكثر من 60 مركزا للغوص، وهو ما يعزز سياحة الرياضية واستقطابها لآلاف السياح والزوار، لاسيما المحليين لاكتشاف كنوز البحر الأحمر.
وأشار سيف الشمايلة -صاحب مركز غوص- إلى أن جميع مراكز الغوص على استعداد للتعامل مع الأعداد المرتقبة التي ستؤم العقبة والتي تأتي خاصة لعمل جولة على مواقع الغوص فيها، مؤكداً أن سلطة العقبة وبالتعاون مع جمعية العقبة للغوص وكافة الجهات ذات العلاقة عملت مؤخراً على تجهيز كافة مواقع الغوص لاستقبال زوارها وفق اجراءات سلامة عامة ومواصفات دولية معتمدة من قبل منظمات عالمية.
وتعود البواخر السياحية الى العقبة منتصف الشهر المقبل بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، ضمن رحلات مبرمجة لزيارة البتراء ووادي رم والتمتع بالمنتج السياحي في العقبة ومناخها المعتدل خلال فصل الشتاء وبواقع 42 باخرة سياحية حتى نهاية العام الحالي ما يعادل أكثر من 65 ألف سائح اغلبهم من الجنسيات الأوروبية طلبا لمنتج مدينة العقبة.
وأشارت مصادر خاصة لـ"الغد" أن أكثر من 73 باخرة سترسو خلال النصف الأول من العام المقبل وهو امتداد للموسم الشتوي الحالي وبواقع أكثر من 120 ألف سائح من مختلف الجنسيات العالمية ومن عدة خطوط بحرية ووجهات سياحية عالمية وبترتيبات مسبقة بين سلطة العقبة الخاصة وموانئ ابو ظبي والمكاتب السياحية.
وتوقفت البواخر السياحية مطلع حزيران الماضي (ينويو) عن القدوم الى العقبة، بموسم اعتبر استثنائي وصل فيه العدد الاجمالي لـ58 باخرة سياحية حملت على متنها 71 الف سائح، فيما ستعود في الموسم الشتوي الحالي بقوة وسط مؤشرات بارتفاع أكبر قد يصل يزيد على 100 باخرة مع نهاية الموسم.
ويستعد كذلك مطار الملك الحسين الدولي في العقبة لحركة نشطة جديدة تزامنا مع عودة الطيران المنخفض التكاليف والرحالات الجوية العارضة بواقع 60 حركة جوية اسبوعية، اذ ستتدفق الطائرات من 22 وجهة عالمية باتجاه العقبة قادمة من وجهات عدة هي (أبو ظبي، فينا، جنيف، ميلان، زيورخ، برغامو، إسطنبول، روما، كولن، القاهرة، بروكسل، وارسو، لندن، صوفيا، أمستردام، باريس، برلين) على متن طائرات تعود لشركات (ويز اير، ريان اير، ايزي جت، ايدل وايس، التركية، البترول المصرية، والقاهر للطيران )، بالإضافة إلى رحلات يومية بين عمان العقبة، على متن الناقل الوطني الملكية الأردنية.
وكان مطار الملك الحسين الدولي قد تعامل مع 209 آلاف راكب لغاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بزيادة بلغت 88 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، حيث تعامل المطار مع 110 آلاف راكب، في وقت تشير الحجوزات السياحية وتوقعات ادارة المطار بأن يصل عدد المسافرين إلى 300 ألف مسافر مع نهاية العام الحالي.
وقال مدير السياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي إن السلطة تولي الفعاليات المائية والرياضية البحرية اهتماما خاصا حيث تساهم في دعم هذه الانشطة وتروج لها ضمن اجندتها وخطتها السياحية وتستقطب آلاف الزوار.
ولفت الى ما توليه الجهات المعنية من اهتمام متزايد لسياحة الغوص تحت الماء والرياضات الأخرى التي يقيمها القطاع الخاص، مؤكدا أن رياضة الغوض ورغم محدودية شاطئ العقبة وازدحامه بالعديد من المنشآت السياحية والصناعية والبحرية، استطاعت "سلطة العقبة" ان تضيف منتج سياحي قل نظيره على إمتداد البحر الأحمر، لتعزز مكانتها على خريطة السياحية العالمية.

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