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السلط تواجه تحدي إزالة التعديات ضمن مناطق المسار السياحي

9/27/2023 1:59:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






السلط - تصريحات وتوجيهات غلب عليها طابع التشديد، أبداها محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، عقب جولة ميدانية له على مناطق المسار السياحي بمدينة السلط، والتي كشفت عما اعتبره "تعديات غير مقبولة" يجب إزالتها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
أبو قاعود وعقب الجولة التي شملت المسارات السياحية، وشارع الحمام وساحة العين وسط مدينة السلط، شدد على ضرورة مراقبة ومنع أي شكل من أشكال التعديات التي تعيق حركة الزوار والسياح، مؤشرا في هذا الخصوص إلى استخدام البسطات للمسارات لعرض البضائع والتي من شأنها أن تعيق حركة الزائر.
ولفت أبو قاعود إلى التجمعات غير الحضارية المتعلقة بالعمالة الوافدة في ساحة العين، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مقبولة، وبيئة غير جيدة للسياح ومرتادي المدينة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة على جميع أشكال التعديات التي تخص أصحاب البسطات، وزيادة الرقابة على العمالة وعدم السماح لهم بالتواجد ضمن الساحة.
ودعا أبو قاعود، خلال لقائه تجار شارع الحمام، إلى عدم الاعتداء على الأرصفة وإعاقة حركة المواطنين، والالتزام بشروط السلامة العامة كون الشارع سياحيا وحيويا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، للمحافظة على سمعة المدينة ونظافتها.
وتعتبر تجمعات العمالة الوافدة بأماكن عدة وسط مدينة السلط لا سيما في ساحة العين السياحية، أثناء انتظارهم للحصول على فرصة عمل يومية، تحديا طالما طالبت جهات عدة بتخصيص مكان مناسب لهم، بدلا من التواجد بشكل عشوائي فيما يعرف بمنطقة "الوسط التراثي" التي تشهد حركة زوار وسياح نشطة.
وكانت "الغد" نشرت تقريرا مفصلا أظهرت فيه حجم المشكلة التي تنعكس سلبا على المظهر الحضاري للمدينة.
وفي التقرير، أكد نشطاء اجتماعيون ومهتمون بالشأن السياحي على أن العمال الوافدين يتواجدون بأعداد كبيرة في أكثر من مكان بالمدينة، إلا أن غالبيتهم يتجمعون في ساحة العين بمشهد لا يتناسب وخصوصية المنطقة كونها تشهد حركة نشطة من سكان المدينة والزوار والسياح الذين يقصدونها يوميا.
وأضافوا، أن وسط مدينة السلط يعد معلما سياحيا وتراثيا، وهناك جهود مكثفة على مختلف المستويات، لتطويرها ومعالجة الثغرات والاختلالات التي قد تعيق النهوض بالواقع السياحي، ومنها مسألة الانتشار العشوائي للعمالة الوافدة.
وكانت ظاهرتا البسطات وتجمع العمال بمسارات وساحات المناطق السياحية قد تم طرحها على الجهات المعنية كالمحافظة وبلدية السلط من قبل أبناء المجتمع المحلي والناشطين فيه أكثر من مرة، إلا أن الأمر ما يزال قائما رغم تأثيره على المشهد السياحي للمدينة.
وكان محافظ البلقاء وفي عام 2016، قرر في حينها إخلاء منطقة ساحة العين الواقعة مقابل المسجد الكبير في مدينة السلط من العمالة الوافدة، إثر ورود عدة شكاوى من أهالي المدينة حول وجود العمال بأعداد كبيرة، وتم اقتراح مكان في المنطقة الحرفية (معمل الطوب سابقا) لتهيئته وتخصيصه لتجمعات العمال الوافدين إليه، وهو ما لم يحدث. في التقرير الذي أعدته "الغد" تضمن تصريحا من مصدر في بلدية السلط الكبرى قال فيه إن "البلدية تتلقى شكاوى بخصوص الانتشار العشوائي للعمال الوافدين في المدينة، وتبحث مع مختلف الجهات المعنية الإجراءات المناسبة لاتخاذها بما ينهي الظاهرة، ويضمن عدم عودة التجمعات التي أكد أنها تشكل مشهدا سلبيا".
وأضاف المصدر، أن "البلدية جزء أساسي وداعم رئيس لكل الجهود الساعية لتطوير المشهد السياحي في مدينة السلط على مختلف الأصعدة"، كما شدد على "أهمية ملاحظات ومطالب المجتمع المحلي ودوره في خدمة المدينة والحرص على تقدمها وازدهارها، وهو ما يأخذه المجلس البلدي بأعلى درجات الاهتمام والمتابعة".

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