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الكرك: الاستعدادات المسبقة لتداعيات الشتاء.. هل تدور في حلقة مفرغة؟

9/27/2023 1:59:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك - يعيد قرب فصل الشتاء وما يرافقه من تداعيات، ملف الاستعدادات المسبقة لمواجهة تلك التداعيات إلى الواجهة من قبل الجهات المعنية على اختلافها، مع تصاعد الدعوات إلى الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، لمعالجة اختلالات سبق حدوثها.
وفي الحديث عن الكرك، فإن مناطق واسعة فيها تواجه كل موسم أمطار أحوالا جوية صعبة تؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات وإغلاق طرق وانجرافات كبيرة في الشوارع والأودية، خصوصا في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى مداهمة كميات كبيرة من مياه الأمطار لمنازل ومناطق زراعية، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية عن استعداداتها مسبقا للتعامل مع كل ذلك ومحاولة تلافي حدوثه.
ومن أبرز مناطق المحافظة، التي باتت أكثر تأثرا بتداعيات الحالة الجوية في فصل الشتاء، هي مناطق العينا ووادي الكرك وطريق الكرك الأغوار ووادي الموجب ووادي بن حماد وطريق عسال الأغوار، إضافة إلى طرق القطرانة.
وبالنسبة للسكان، فهم يطالبون بعدم الاكتفاء بتشكيل غرف طوارئ وعمليات من قبل الجهات المعنية على أهميتها، إذ إن الأهم من وجهة نظرهم، هو البدء بإنشاء الجسور والعبارات الكبيرة، ومجاري تصريف الأمطار التي تستوعب كميات كبيرة، وتغطية جوانب الجبال والاودية لمنع تساقط الحجارة والطين على الطرق والشوارع، بالإضافة لإنشاء سدود دائمة ومؤقتة لمنع مداهمة مياه الأمطار للبلدات والقرى.
حول ذلك، يقول الناشط الاجتماعي المهندس عمار هلسة، إن "أغلب المناطق والطرق في أماكن محددة بالمحافظة، تشهد كل عام ظروفا صعبة على المواطنين والسكان، وتعاني من إغلاق أو تردي أو غياب قنوات تصريف المياه والعبارات الكبيرة، والتي يمكن أن تمنع حدوث المشاكل كل موسم مطري".
وأشار إلى أن "الأهالي ومستخدمي طريق الكرك بالأغوار الجنوبية، وهو أحد طرق الاختلالات الرئيسية بالبنية التحتية بالمحافظة، أصبح استخدامه شتاء، يشكل عبئا كبيرا على حياتهم، ويحرمهم من التنقل الآمن بسبب انجراف الحجارة الكبيرة والطين على الطريق بشكل مفاجئ أحيانا، وبحيث تغلق الطريق لفترة طويلة لحين إعادة فتحها".
وهنا، تساءل هلسة عن سبب عدم القدرة على إيجاد حل نهائي لمشكلة الطريق التي تحدث كل موسم مطري.
ومن وجهة نظر المواطن أحمد المعايطة من قرى وادي الكرك، فإن "هناك مطالب كثيرة للأهالي في هذه القرى منذ سنوات عديدة تتعلق بتأهيل بنيتها التحتية، بخاصة بنية طرقها وشوارعها القريبة من مجاري الأودية والعبارات، والتي تتدفق منها كميات مياه كبيرة، وتتسبب مياه السيول بتجريف تلك البنية".
وأكد المعايطة، أن "المناطق ليست بحاجة إلى غرفة طوارئ وعمليات بالشتاء، بل هي بحاجة إلى شبكة تصريف الأمطار التي تتم المطالبة بها سنويا بلا جدوى".
أما المواطن إبراهيم العشيبات وهو من سكان الغور الصافي، فيقول إن "منطقة غور عسال شهدت خلال الموسم الماضي، إغلاق الطريق العام الواصل للكرك من الأغوار وللقادمين من العقبة باتجاه عمان مرتين، بسبب الانهيارات الصخرية والطينية الكبيرة التي أغلقت الطريق بكميات كبيرة احتاجت الأجهزة المعنية ساعات لفتحها، قبل أن تتكرر الحالة مرة ثانية بعد أقل من شهر".
ولفت العشيبات إلى أن "ما حدث كان جديدا على منطقة الأغوار بسبب تغيرات المناخ المتسبب بأمطار مفاجئة وغزيرة بمنطقة محددة".
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، أن "هناك مناطق بالكرك بحاجة إلى إجراءات مثل إنشاء عبارات صندوقية كبيرة لمنع الانجرافات والانزلاقات، خصوصا مناطق طريق الكرك الأغوار والخرزة ومنطقة العينا بوادي الحسا التي تعاني من مشكلة الانجرافات والسيول منذ سنوات طويلة".
رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، قال بدوره، إن "البلدية تقوم طوال موسم الصيف بأعمال صيانة العبارات والقنوات ومجاري المياه بمناطق البلدية المختلفة"، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تواجه حالات إغلاق للعبارات بكميات كبيرة من النفايات المختلفة والتي تغلق العبارات والمجاري، ما يتسبب بعمليات الانجراف والسيول ببعض المناطق.
ولم يُجب مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، على اتصالات "الغد" للحصول على ردود وتوضحيات، إلا أنه كان أكد في تصريحات سابقة، أن المديرية تقوم كل عام بعمليات صيانة للمواقع التي تتأثر من الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن المديرية تضع بتلك المناطق فرقا وآليات للتعامل مع أي حالة لإزالة العوائق فيها بسبب الهطل المطري.
وبداية الشهر الحالي، التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، بمدراء الأشغال العامة بالمجافظات، حيث أكد ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، وأهمية الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري.
وقال أبو السمن، إن الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق، وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ ضروري لتجنب تكرار الملاحظات، داعيا كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزية الآليات وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة الى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.
وأضاف، أن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل محافظة تراعي طبيعتها، إضافة الى خطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانات كل محافظة، مشيرا إلى ربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات إلكترونيا بما يؤدي الى تتبع الفرق والآليات العاملة في الميدان.
وبين أبو السمن، أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والحكام الإداريين، والأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة للقوات المسلحة، لتكون خطة الطوارئ متكاملة وتشاركية مع مختلف الجهات المعنية.

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