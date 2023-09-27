أسعار الذهب تسجل أدنى تسوية خلال أكثر من 5 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر إثر تنامي توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، تحقق الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مرجحًا ذلك بنسبة 60%، في مقابل الحاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لتحقيق مستهدف التضخم.
وأظهر مسح مؤشر مجلس المؤتمرات، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر سبتمبر إلى 103 نقاط، من قراءة شهر أغسطس المعدلة بالزيادة عند 108.7 نقطة، وذلك دون التوقعات التي رجحت تراجعها إلى 105.5 نقطة.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو ما يعادل 16.8 دولار لتصل إلى 1919.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثامن عشر من أغسطس.
في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 101.19 نقطة في الساعة 08:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022. أرقام
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