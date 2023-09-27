أسعار الذهب تسجل أدنى تسوية خلال أكثر من 5 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر إثر تنامي توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، تحقق الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مرجحًا ذلك بنسبة 60%، في مقابل الحاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لتحقيق مستهدف التضخم.

وأظهر مسح مؤشر مجلس المؤتمرات، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر سبتمبر إلى 103 نقاط، من قراءة شهر أغسطس المعدلة بالزيادة عند 108.7 نقطة، وذلك دون التوقعات التي رجحت تراجعها إلى 105.5 نقطة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو ما يعادل 16.8 دولار لتصل إلى 1919.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثامن عشر من أغسطس.

في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 101.19 نقطة في الساعة 08:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022.