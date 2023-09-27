ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على وقع إيجابي، حيث حقق مؤشرها الرئيسي“مازي” ارتفاعًا بنسبة 0.28%، إلى 961.85 نقطة.

كما سجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ومؤشر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي ارتفاعا بنسبة 0.32%، إلى 11.853.84 نقطة، و0.58%، إلى 877.07 نقطة.

من جهته، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0.97%، إلى 1.004.63 نقطة.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي زيادة بنسبة 0.07%، إلى 10.921.83 نقطة، و 0.24%، إلى 9.977.44 نقطة.