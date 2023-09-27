ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على وقع إيجابي، حيث حقق مؤشرها الرئيسي“مازي” ارتفاعًا بنسبة 0.28%، إلى 961.85 نقطة.
كما سجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ومؤشر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي ارتفاعا بنسبة 0.32%، إلى 11.853.84 نقطة، و0.58%، إلى 877.07 نقطة.
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من جهته، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0.97%، إلى 1.004.63 نقطة.
وفي ما يخص المؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي زيادة بنسبة 0.07%، إلى 10.921.83 نقطة، و 0.24%، إلى 9.977.44 نقطة.
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