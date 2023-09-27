80 ألف جنيه زيادة بسعر ((بى واى دى F3))

MENAFN - Al-Borsa News) حددت شركة ((الأمل لتجميع وتصنيع السيارات))، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية ((بى واى دى))، أسعار طراز ((F3)) لشهر سبتمبر، بنحو 490 ألف جنيه للفئة الأولى المانويل، و590 ألف جنيه للفئة الثانية ((أوتوماتيك))، بزيادة تقدر بـ80 ألف جنيه عن السعر السابق.

وتنتمى السيارة ((F3)) لفئة السيدان، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.