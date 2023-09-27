80 ألف جنيه زيادة بسعر ((بى واى دى F3))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حددت شركة ((الأمل لتجميع وتصنيع السيارات))، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية ((بى واى دى))، أسعار طراز ((F3)) لشهر سبتمبر، بنحو 490 ألف جنيه للفئة الأولى المانويل، و590 ألف جنيه للفئة الثانية ((أوتوماتيك))، بزيادة تقدر بـ80 ألف جنيه عن السعر السابق.
وتنتمى السيارة ((F3)) لفئة السيدان، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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