25 ألف جنيه زيادة بأسعار السيارة الكهربائية ((Aeolus E70 PRO))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة مصر حلوان للسيارات، وكيل شركة دونج فينج موتورز الصينية، عن زيادة أسعار السيارة ((Aeolus E70 PRO)) الكهربائية، لتسجل نحو 1.055 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.025 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ25 ألف جنيه.
والسيارة ((Aeolus E70 PRO)) تنتمى إلى فئة السيارات ((السيدان)) الرياضية المزودة ببطارية من نوع LFP والمقدمة من شركة CATL، وبسعة 51 كيلو وات تستمد السيارة قوتها من موتور قدرته 160 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر باستهلاك طاقة منخفض يصل إلى ما يقارب 12.7 كيلو وات لكل 100 كيلومتر بما يؤدى إلى مدى تشغيل يتخطى 400 كيلو متر.
وأبعاد السيارة تقدم بطول 4700 ملليمتر، وعرض 1725 ملليمتر، وارتفاع 1530 ملليمتر، مع طول قاعدة العجلات 2700 مم، وبصندوق أمتعة خلفى يسع لـ504 لترات، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.
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