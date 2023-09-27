مصر تستقبل 2000 كيلو جرام ذهب بصحبة العائدين من الخارج منذ مايو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن إجمالى كمية الذهب التى دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بلغت نحو 2 طن، خلال الفترة من 11 مايو الماضى وحتى 24 سبتمبر الجارى.
وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.
ويعفى القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدى، والحُلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
ومنذ صدور القرار انخفضت أسعار الذهب فى السوق المصرى وشهدت تقلبات محدودة بالتزامن مع تحركات الدولار فى السوق الموازية.
ويصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2203 جنيهات، وعيار 24 نحو 2518 جنيها، وعيار 18 نحو 1888 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 17624 جنيها.
وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالى، لتتجاوز 33.5 طن مقابل 22.9 طن فى الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.
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