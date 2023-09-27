مصر تستقبل 2000 كيلو جرام ذهب بصحبة العائدين من الخارج منذ مايو

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن إجمالى كمية الذهب التى دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بلغت نحو 2 طن، خلال الفترة من 11 مايو الماضى وحتى 24 سبتمبر الجارى.

وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.

ويعفى القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدى، والحُلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ومنذ صدور القرار انخفضت أسعار الذهب فى السوق المصرى وشهدت تقلبات محدودة بالتزامن مع تحركات الدولار فى السوق الموازية.

ويصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2203 جنيهات، وعيار 24 نحو 2518 جنيها، وعيار 18 نحو 1888 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 17624 جنيها.

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالى، لتتجاوز 33.5 طن مقابل 22.9 طن فى الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى.

وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.