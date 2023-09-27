استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع خلال مايو

تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بنحو 489 مليون دولار، خلال شهر مايو الماضى، إذ بلغت 12.2 مليار دولار تعادل 377.3 مليار جنيه، مقارنة بـ12.7 مليار دولار تعادل 392.4 مليار جنيه فى شهر أبريل 2023، لتنخفض حصتهم إلى نحو 18.73% من أرصدة أذون الخزانة.

وارتفع إجمالى الأرصدة القائمة فى أذون الخزانة بنسبة 7.85% بنهاية شهر مايو الماضى، مُسجلة نحو 2.01 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.86 تريليون جنيه فى أبريل، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وتسارع نمو استثمارات الأفراد فى أذون الخزانة على أساس شهرى بنسبة 56.81%، لتسجل 21.6 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ13.8 مليار جنيه فى أبريل.

كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين فى أذون الخزانة بنسبة 17.52% بنهاية مايو، إذ سجلت 153.9 مليار جنيه، بينما سجلت فى أبريل 130.9 مليار جنيه.

وسجل إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة نحو 860.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2023.

كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بنسبة 12.01% على أساس شهرى، إذ سجلت 402.3 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ359.1 مليار جنيه فى أبريل.

وكانت بنوك القطاع الخاص أكبر مستثمر فى أذون الخزانة إذ استحوذت على 19.97% من الأرصدة، وزادت استثمارات البنوك المتخصصة بنسبة 2.85%، مُسجلة نحو 109.6 مليار جنيه بنهاية مايو مقارنة بـ106.6 مليار جنيه.

ونمت استثمارات بنوك القطاع العام بنسبة 13.2% على أساس شهرى، لتصل إلى 251.8 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ222.4 مليار جنيه، ومثلت 12.5% من إجمالى الاستثمارات.

بينما أسهمت استثمارات ((المجالات الأخرى)) بـ16.67% فى مايو، إذ سجلت نحو 335.7 مليار جنيه، مقارنة بـ316.1 مليار جنيه فى أبريل الماضى.