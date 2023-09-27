استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع خلال مايو

(MENAFN
- Al-Borsa News) %56.81 نمواً فى أرصدة الأفراد بأذون الخزانة فى شهر
تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بنحو 489 مليون دولار، خلال شهر مايو الماضى، إذ بلغت 12.2 مليار دولار تعادل 377.3 مليار جنيه، مقارنة بـ12.7 مليار دولار تعادل 392.4 مليار جنيه فى شهر أبريل 2023، لتنخفض حصتهم إلى نحو 18.73% من أرصدة أذون الخزانة.
وارتفع إجمالى الأرصدة القائمة فى أذون الخزانة بنسبة 7.85% بنهاية شهر مايو الماضى، مُسجلة نحو 2.01 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.86 تريليون جنيه فى أبريل، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتسارع نمو استثمارات الأفراد فى أذون الخزانة على أساس شهرى بنسبة 56.81%، لتسجل 21.6 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ13.8 مليار جنيه فى أبريل.
كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين فى أذون الخزانة بنسبة 17.52% بنهاية مايو، إذ سجلت 153.9 مليار جنيه، بينما سجلت فى أبريل 130.9 مليار جنيه.
وسجل إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة نحو 860.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2023.
كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بنسبة 12.01% على أساس شهرى، إذ سجلت 402.3 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ359.1 مليار جنيه فى أبريل.
وكانت بنوك القطاع الخاص أكبر مستثمر فى أذون الخزانة إذ استحوذت على 19.97% من الأرصدة، وزادت استثمارات البنوك المتخصصة بنسبة 2.85%، مُسجلة نحو 109.6 مليار جنيه بنهاية مايو مقارنة بـ106.6 مليار جنيه.
ونمت استثمارات بنوك القطاع العام بنسبة 13.2% على أساس شهرى، لتصل إلى 251.8 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ222.4 مليار جنيه، ومثلت 12.5% من إجمالى الاستثمارات.
بينما أسهمت استثمارات ((المجالات الأخرى)) بـ16.67% فى مايو، إذ سجلت نحو 335.7 مليار جنيه، مقارنة بـ316.1 مليار جنيه فى أبريل الماضى.
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