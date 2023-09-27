مصادر: انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء منتصف أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر بوزارة الكهرباء ، إنه سيتم التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد توفير كميات من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة وتحسن درجات الحرارة.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن معدلات تخفيف الأحمال تراجعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تتجاوز ساعتين موزعة على مستوى الجمهورية، بحيث لم تتجاوز فترة الانقطاعات فى المنطقة الواحدة من 20 إلى 45 دقيقة مقارنة بأكثر من 5 ساعات فى الشهرين الماضيين.
وأوضحت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء مازالت تعتمد على المازوت فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بجانب الغاز الطبيعى وقدرات الطاقة المتجددة المتواجدة على الشبكة الكهربائية.
وقالت المصادر، إنه يجرى تنفيذ أعمال الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء بشكل دورى، بخلاف برامج الصيانة السنوية التى تجرى لوحدات الإنتاج وتنتهى فى شهر مايو، خاصة أن الوحدات التى تعمل بالمازوت تحتاج لصيانة أكثر من مثيلتها العاملة بالغاز.
وقررت الحكومة استيراد كميات إضافية من المازوت لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتراوحت تكلفة الشحنات الجديدة ما بين 250 و300 مليون دولار وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، كما تم تنفيذ خطة لترشيد الاستهلاك فى المبانى الحكومية والشوارع.
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