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مصادر: انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء منتصف أكتوبر المقبل

9/27/2023 1:58:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر بوزارة الكهرباء ، إنه سيتم التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد توفير كميات من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة وتحسن درجات الحرارة.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن معدلات تخفيف الأحمال تراجعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تتجاوز ساعتين موزعة على مستوى الجمهورية، بحيث لم تتجاوز فترة الانقطاعات فى المنطقة الواحدة من 20 إلى 45 دقيقة مقارنة بأكثر من 5 ساعات فى الشهرين الماضيين.

وأوضحت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء مازالت تعتمد على المازوت فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بجانب الغاز الطبيعى وقدرات الطاقة المتجددة المتواجدة على الشبكة الكهربائية.

وقالت المصادر، إنه يجرى تنفيذ أعمال الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء بشكل دورى، بخلاف برامج الصيانة السنوية التى تجرى لوحدات الإنتاج وتنتهى فى شهر مايو، خاصة أن الوحدات التى تعمل بالمازوت تحتاج لصيانة أكثر من مثيلتها العاملة بالغاز.

وقررت الحكومة استيراد كميات إضافية من المازوت لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتراوحت تكلفة الشحنات الجديدة ما بين 250 و300 مليون دولار وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، كما تم تنفيذ خطة لترشيد الاستهلاك فى المبانى الحكومية والشوارع.

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