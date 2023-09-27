إنتاج الغاز فى مصر يرتفع 1.8% إلى 5 مليارات متر مكعب خلال يوليو

ارتفع إنتاج الغاز فى مصر، خلال شهر يوليو الماضى، بنسبة 1.8% إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، مقابل 4.914 مليار متر مكعب فى يونيو 2023، وفقاً لقاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

وخلال أول 7 أشهر من العام الحالى تراجع الإنتاج بنحو 7.7% إلى 35.5 مليار متر مكعب، مقابل 38.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز والنفط لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وأعلنت وزارة البترول نتائج مناقصة عالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

وكشفت الوزارة عن ترسية 3 مناطق فى البحر المتوسط، بينها منطقة لشركة إينى الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات إينى وبى بى وقطر إنيرجى، بخلاف منطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.

وقالت وزارة البترول، إنَّ الحد الأدنى للاستثمارات فى فترات البحث يقدر بحوالى 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئراً كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

ويستحوذ إنتاج مصر من شرق المتوسط على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز، يليه إنتاج الصحراء الغربية، وخليج السويس، ودلتا النيل.

وتعمل الحكومة على وقف تراجع إنتاج حقل ظهر، أكبر حقول الغاز المصرية، بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية مشغل الحقل.

وتراجع إنتاج الحقل خلال الفترة الماضية إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً بحسب تصريحات خالد موافى، رئيس شركة بتروبل الشريك الحكومى لشركة ((إينى)) فى الحقل، وهى الكمية التى تقل بنحو 11% عن إنتاج الحقل قبل عام.

وأعلن ((موافى))، أنه ستتم إضافة البئر رقم 20 فى حقل ((ظهر))، خلال الشهر المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ((ظهر)) مع محطة ضواغط الجميل، ما سيكون له ((أثر بالغ)) فى زيادة معامل الاسترجاع من الحقل.

وأضاف أنه جارٍ الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى 2024 و2025، والاستمرار فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.

وانخفض استهلاك مصر من الغاز، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى 22.5 مليون طن، مقابل 23.6 مليون طن فى الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.