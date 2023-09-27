إنتاج الغاز فى مصر يرتفع 1.8% إلى 5 مليارات متر مكعب خلال يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
((البترول)) تعلن ترسية 4 مناطق فى مناقصة ((إيجاس)) للتنقيب عن الغاز والنفط
ارتفع إنتاج الغاز فى مصر، خلال شهر يوليو الماضى، بنسبة 1.8% إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، مقابل 4.914 مليار متر مكعب فى يونيو 2023، وفقاً لقاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).
وخلال أول 7 أشهر من العام الحالى تراجع الإنتاج بنحو 7.7% إلى 35.5 مليار متر مكعب، مقابل 38.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز والنفط لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وأعلنت وزارة البترول نتائج مناقصة عالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.
وكشفت الوزارة عن ترسية 3 مناطق فى البحر المتوسط، بينها منطقة لشركة إينى الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات إينى وبى بى وقطر إنيرجى، بخلاف منطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.
وقالت وزارة البترول، إنَّ الحد الأدنى للاستثمارات فى فترات البحث يقدر بحوالى 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئراً كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
ويستحوذ إنتاج مصر من شرق المتوسط على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز، يليه إنتاج الصحراء الغربية، وخليج السويس، ودلتا النيل.
وتعمل الحكومة على وقف تراجع إنتاج حقل ظهر، أكبر حقول الغاز المصرية، بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية مشغل الحقل.
وتراجع إنتاج الحقل خلال الفترة الماضية إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً بحسب تصريحات خالد موافى، رئيس شركة بتروبل الشريك الحكومى لشركة ((إينى)) فى الحقل، وهى الكمية التى تقل بنحو 11% عن إنتاج الحقل قبل عام.
وأعلن ((موافى))، أنه ستتم إضافة البئر رقم 20 فى حقل ((ظهر))، خلال الشهر المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ((ظهر)) مع محطة ضواغط الجميل، ما سيكون له ((أثر بالغ)) فى زيادة معامل الاسترجاع من الحقل.
وأضاف أنه جارٍ الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى 2024 و2025، والاستمرار فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.
وانخفض استهلاك مصر من الغاز، خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى 22.5 مليون طن، مقابل 23.6 مليون طن فى الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
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