النفط يتحول للارتفاع عند التسوية.. وبرنت يقترب من 94 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة، مع تقييم الأسواق تعديل روسيا لقيود تصدير الوقود في ظل تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن كبح إمدادات النفط الخام من قِبل مجموعة“أوبك بلس” أدى إلى الحد من المعروض العالمي من الدرجات المتوسطة الحامضة والثقيلة الحامضة من النفط الخام.

وأوضحت بيانات جمعتها وكالة“بلومبرج”، تراجُع الصادرات الروسية من النفط بنحو 100 ألف برميل إلى 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من سبتمبر، كما انخفض متوسط الأربعة أسابيع – الأكثر استقراراً – بنفس النسبة، وذلك إثر أعمال الصيانة التي جرت في ميناء“بريمورسك”.

وتوقعت شركة النفط الصخري الأمريكية“كونتننتال ريسورسز” وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، في حال لم تعزز الولايات المتحدة جهودها لتشجيع التنقيب الجديد.

ويُنتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات مع توقعات بانخفاضها 1.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.7% أو 67 سنتًا عند 93.96 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 91.80 دولار.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% أو 71 سنتًا، ليسجل 90.39 دولار للبرميل، بعد أن تراجع خلال الجلسة إلى 88.19 دولار.

أرقام