النفط يتحول للارتفاع عند التسوية.. وبرنت يقترب من 94 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة، مع تقييم الأسواق تعديل روسيا لقيود تصدير الوقود في ظل تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن كبح إمدادات النفط الخام من قِبل مجموعة“أوبك بلس” أدى إلى الحد من المعروض العالمي من الدرجات المتوسطة الحامضة والثقيلة الحامضة من النفط الخام.
وأوضحت بيانات جمعتها وكالة“بلومبرج”، تراجُع الصادرات الروسية من النفط بنحو 100 ألف برميل إلى 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من سبتمبر، كما انخفض متوسط الأربعة أسابيع – الأكثر استقراراً – بنفس النسبة، وذلك إثر أعمال الصيانة التي جرت في ميناء“بريمورسك”.
وتوقعت شركة النفط الصخري الأمريكية“كونتننتال ريسورسز” وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، في حال لم تعزز الولايات المتحدة جهودها لتشجيع التنقيب الجديد.
ويُنتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات مع توقعات بانخفاضها 1.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.7% أو 67 سنتًا عند 93.96 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 91.80 دولار.
كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% أو 71 سنتًا، ليسجل 90.39 دولار للبرميل، بعد أن تراجع خلال الجلسة إلى 88.19 دولار.
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