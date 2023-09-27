70 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > ((صبحى)): زيادة رأسمال فرع البنك فى الإمارات إلى 1.59 مليار درهم ضمن التوسعات
قال أحمد صبحى، رئيس قطاع الاستثمار والأسواق المالية ببنك مصر، إنَّ حجم محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغ أكثر من 70 مليار جنيه كقيمة دفترية حالياً، مستثمرة فى أكثر من 165 شركة، منها شركات تحت التصفية، وشركات يتم التخارج منها بالبيع مع الاحتفاظ ببعض المساهمات التى تدعم استراتيجية البنك.
وأضاف ((صبحى)) لـ((البورصة))، أن بنك مصر يتعاون مع الصندوق السيادى لتأهيل بعض الشركات التى يمتلك حصصاً فيها لطرحها فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، فى إطار استراتيجية البنك للتخارج من حصصه فى بعض الشركات بعد انتهاء العمر الاستثمارى وعلى رأسها جزء من مساهمة البنك فى شركة ((إيثيدكو)).
وأوضح أن بنك مصر يركز، خلال الفترة المقبلة، على الاستثمار فى الصناعات التحويلية، ومنها قطاع الأدوية ومستلزمات الصناعات الدوائية، بالتزامن مع خطة التخارج من بعض الشركات المستثمر بها.
ووفقاً لـ((رئيس قطاع الاستثمار))، فإنَّ البنك يتبنى خطة توسعية، على رأسها بدء العمليات التشغيلية فى السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما تمت زيادة رأسمال فرع البنك فى الإمارات بحوالى 370 مليون درهم إماراتى ليتجاوز رأسماله أكثر من 1.59 مليار درهم.
وأشار إلى أهمية الصناديق العقارية، خاصة تلك التى تشبه تجربة البنك فى تمويل مشروع تابع لمجموعة ((طلعت مصطفى)).
وتابع: ((بنك مصر يستهدف تكرار التجربة مع مطورين عقاريين كبار خلال الفترة المقبلة)).
وقال ((صبحى))، إنَّ البنك قد يدرس قيد وثائق الصندوق العقارى الذى أسسه مؤخراً فى البورصة المصرية؛ حيث بلغ حجمه نحو 360 مليون جنيه، على أن يتم تأسيس صندوق جديد يستهدف استثمارات الأفراد، وليس المؤسسات المالية فقط، متوقعاً إطلاقه خلال العام المقبل برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه.
وأضاف أن شركة مصر للابتكار الرقمى ((المملوكة بالكامل لبنك مصر)) تتبنى استراتيجية طموحاً للتحول الرقمى والتكنولوجيا؛ حيث تقدمت بالحصول على رخصة البنك الرقمى.
وتوقع بدء العمليات التشغيلية فى شركة المدفوعات الرقمية، خلال الشهر المقبل، والتى تم تأسيسها مع شركة ((اتصالات مصر)) برأسمال نحو 500 مليون جنيه، موضحاً أن الحصص تتوزع بواقع حصة أقلية للبنك، وحصة حاكمة لصالح شركة اتصالات مصر.
وأشار إلى قيام بنك مصر بإتمام عملية الدمج بين أنشطة ((سى آى كابيتال)) وبين ((مصر كابيتال)) على أن تحتفظ الأخيرة بنشاط الاستثمار المباشر.
وقال إنَّ شركة ((مصر كابيتال)) أصبحت تركز على الاستثمار المباشر، وتقدم تمويلات للشركات الناشئة مع الاحتفاظ بحصتها فى الشركات المستثمر بها، موضحاً أن هناك خطة للتخارج من مساهماتها فى الشركات الحكومية فى إطار تركيز أنشطتها على الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة، ومنها الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن ((سى آى كابيتال)) تدعم استراتيجية النمو الخاصة ببنك مصر فى جانب تقديم جميع الخدمات للعملاء، مع استهداف جميع شرائح العملاء المتنوعة.
ووافقت الجمعية العمومية لبنك مصر على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليار جنيه نهاية العام الماضى لتزيد عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك من 3 مليارات سهم إلى 10 مليارات سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، فيما رفع البنك رأسماله المرخص به إلى 120 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه.
وبلغ صافى ربح بنك مصر خلال العام الماضى 25 مليار جنيه بعدما حقق ربحاً قبل الضرائب بقيمة 41 مليار جنيه.
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