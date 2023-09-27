70 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر - جريدة البورصة

قال أحمد صبحى، رئيس قطاع الاستثمار والأسواق المالية ببنك مصر، إنَّ حجم محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغ أكثر من 70 مليار جنيه كقيمة دفترية حالياً، مستثمرة فى أكثر من 165 شركة، منها شركات تحت التصفية، وشركات يتم التخارج منها بالبيع مع الاحتفاظ ببعض المساهمات التى تدعم استراتيجية البنك.

وأضاف ((صبحى)) لـ((البورصة))، أن بنك مصر يتعاون مع الصندوق السيادى لتأهيل بعض الشركات التى يمتلك حصصاً فيها لطرحها فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، فى إطار استراتيجية البنك للتخارج من حصصه فى بعض الشركات بعد انتهاء العمر الاستثمارى وعلى رأسها جزء من مساهمة البنك فى شركة ((إيثيدكو)).

وأوضح أن بنك مصر يركز، خلال الفترة المقبلة، على الاستثمار فى الصناعات التحويلية، ومنها قطاع الأدوية ومستلزمات الصناعات الدوائية، بالتزامن مع خطة التخارج من بعض الشركات المستثمر بها.

ووفقاً لـ((رئيس قطاع الاستثمار))، فإنَّ البنك يتبنى خطة توسعية، على رأسها بدء العمليات التشغيلية فى السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما تمت زيادة رأسمال فرع البنك فى الإمارات بحوالى 370 مليون درهم إماراتى ليتجاوز رأسماله أكثر من 1.59 مليار درهم.

وأشار إلى أهمية الصناديق العقارية، خاصة تلك التى تشبه تجربة البنك فى تمويل مشروع تابع لمجموعة ((طلعت مصطفى)).

وتابع: ((بنك مصر يستهدف تكرار التجربة مع مطورين عقاريين كبار خلال الفترة المقبلة)).

وقال ((صبحى))، إنَّ البنك قد يدرس قيد وثائق الصندوق العقارى الذى أسسه مؤخراً فى البورصة المصرية؛ حيث بلغ حجمه نحو 360 مليون جنيه، على أن يتم تأسيس صندوق جديد يستهدف استثمارات الأفراد، وليس المؤسسات المالية فقط، متوقعاً إطلاقه خلال العام المقبل برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه.

وأضاف أن شركة مصر للابتكار الرقمى ((المملوكة بالكامل لبنك مصر)) تتبنى استراتيجية طموحاً للتحول الرقمى والتكنولوجيا؛ حيث تقدمت بالحصول على رخصة البنك الرقمى.

وتوقع بدء العمليات التشغيلية فى شركة المدفوعات الرقمية، خلال الشهر المقبل، والتى تم تأسيسها مع شركة ((اتصالات مصر)) برأسمال نحو 500 مليون جنيه، موضحاً أن الحصص تتوزع بواقع حصة أقلية للبنك، وحصة حاكمة لصالح شركة اتصالات مصر.

وأشار إلى قيام بنك مصر بإتمام عملية الدمج بين أنشطة ((سى آى كابيتال)) وبين ((مصر كابيتال)) على أن تحتفظ الأخيرة بنشاط الاستثمار المباشر.

وقال إنَّ شركة ((مصر كابيتال)) أصبحت تركز على الاستثمار المباشر، وتقدم تمويلات للشركات الناشئة مع الاحتفاظ بحصتها فى الشركات المستثمر بها، موضحاً أن هناك خطة للتخارج من مساهماتها فى الشركات الحكومية فى إطار تركيز أنشطتها على الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة، ومنها الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف أن ((سى آى كابيتال)) تدعم استراتيجية النمو الخاصة ببنك مصر فى جانب تقديم جميع الخدمات للعملاء، مع استهداف جميع شرائح العملاء المتنوعة.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك مصر على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليار جنيه نهاية العام الماضى لتزيد عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك من 3 مليارات سهم إلى 10 مليارات سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، فيما رفع البنك رأسماله المرخص به إلى 120 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه.

وبلغ صافى ربح بنك مصر خلال العام الماضى 25 مليار جنيه بعدما حقق ربحاً قبل الضرائب بقيمة 41 مليار جنيه.