السقا لـالبورصة: 60% من مصانع المخلفات فى مصر خارج المنظومة الرسمية

تسعى شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة إلى ضم الشركات التى تعمل بشكل غير رسمى إلى المنظومة الرسمية من خلال توفير تمويلات مخفضة وإعفاءات ضريبية وطرح أراضٍ للقطاع بالمجان.

قال إيهاب السقا، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن القطاع غير الرسمي يمثل 60% من إجمالي المصانع العاملة فى قطاع المخلفات وعدم تحمل تلك المصانع تكاليف ضريبية أو تأمينات يساهم فى زيادة قدرتهم التنافسية أمام المصانع المرخصة.

وتضم شعبة إدارة المخلفات 2130 مصنعاً وتتطلع الشعبة إلى دخول استثمارات جديدة إلى القطاع بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 وفتح الباب أمام شريحة كبيرة من الشركات الأجنبية التى تسعى إلى دخول السوق المصرى.

لفت إلى أن قطاع المخلفات ينقسم إلى مخلفات زراعية وتمثل 30% من إجمالى مصانع الشعبة يليها المخلفات البلاستيكية، ثم المخلفات الصلبة التى تنقسم إلى مخلفات عضوية ومعدنية وصولاً لمخلفات الزيوت التى تنقسم إلى زيوت الطعام وزيوت المعدنية.

أكد أن أغلب مصانع الأسمنت بدأت تتجه نحو الاعتماد على الوقود البديل، ويرجع ذلك إلى الصعوبات التى تواجه القطاع فى استيراد الفحم الأمر الذى يرفع جزءا من الأعباء عن كاهل مصانع الأسمنت ويدعم نمو عمل القطاع.

ذكر أن الدولة تتجه نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وفق رؤية مصر 2030، والشعبة تسعى إلى حل مشكلات ومعوقات القطاع بجانب إبراز أهم الفرص الاستثمارية للمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي.

أشار إلى أن الشعبة يقتصر دورها على تقديم الدعم والاستشارة الفنية للشركات بجانب مساندتهم فى توفير التمويلات من الجهات الحكومية.

أوضح السقا أن قطاع المخلفات يواجه تحديًا فى توفير الخام رغم إنتاج الجمهورية أطناناً من المخلفات الصلبة والزراعية والغذائية، ويرجع ذلك إلى عدم وجود منظومة للجمع بالإضافة لعدم تواصل بين المصانع فى القطاعات المختلفة.

ذكر أن الشعبة اجتمعت مع غرفة الصناعات الغذائية وأسفر عن توقيع بروتوكول تعاون مع 8 مصانع داخل الغرفة متخصصة فى منتجات الشيبسي وزيوت الطعام لتوريد مخلفاتها إلى مصانع شعبة المخلفات.

استطرد أن مخلفات الزيوت يتم استخراج منها الوقود الحيوي“البيوديزل” الذي يستخدم في شركات الكهرباء والطاقة مثل شركات الطيران الملزمة طبقاً لاتفاقيات البيئة الاعتماد على 20% من وقودها على الوقود الحيوي الصديق للبيئة.

أوضح رئيس الشعبة أن مرحلة التصنيع تعتمد على خامات مستوردة تختلف نسبتها من قطاع لأخر مثل استخدام المواد الكيميائية المستوردة فى تدوير المخلفات البلاستيكية.

أشار إلى أن مصانع الشعبة واجهت صعوبات فى عمليات الإفراج عن الخامات، نظراً لنقص الدولار بجانب تحملهم غرامات تأخير وأرضيات بما ساهم فى سعى المصانع نحو زيادة سعر المنتجات النهائية إلا أن اعتماد الصناعة على خامات معاد تدويرها يجعلها غير قادرة على زيادة الأسعار.

لفت إلى أن الشعبة تعتزم رفع مذكرة للحكومة للمطالبة بتسريع عمليات الإفراج عن الخامات منعاً لتكبد المصانع المزيد من غرامات الأرضيات.

نوه إلى أن إعداد جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دراسة تتعلق بتدوير ومعالجة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة يساهم فى تقليل تلوث البيئة نظراً لأنها مخلفات خطيرة يتطلب العمل فيها توافر اشتراطات خاصة مثل توفير مدفن صحى ومعدات صالحة وأفراد مدربة للتعامل مع المخلفات.

ذكر أن الشعبة اجتمعت مع جهاز تنظيم المخلفات وشعبة البلاستيك للاتفاق على مواصفات جديدة للأكياس البلاستيك تتمثل فى إنتاج أكياس بلاستيك 50 ميكرون بدلاً من 20 ميكرون لتقليل مخاطر تلوث البيئة وسهولة تحللها داخل البحار.