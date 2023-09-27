السقا لـالبورصة: 60% من مصانع المخلفات فى مصر خارج المنظومة الرسمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) مطالب بتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتسريع توفيق أوضاعها
تسعى شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة إلى ضم الشركات التى تعمل بشكل غير رسمى إلى المنظومة الرسمية من خلال توفير تمويلات مخفضة وإعفاءات ضريبية وطرح أراضٍ للقطاع بالمجان.
قال إيهاب السقا، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن القطاع غير الرسمي يمثل 60% من إجمالي المصانع العاملة فى قطاع المخلفات وعدم تحمل تلك المصانع تكاليف ضريبية أو تأمينات يساهم فى زيادة قدرتهم التنافسية أمام المصانع المرخصة.
وتضم شعبة إدارة المخلفات 2130 مصنعاً وتتطلع الشعبة إلى دخول استثمارات جديدة إلى القطاع بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 وفتح الباب أمام شريحة كبيرة من الشركات الأجنبية التى تسعى إلى دخول السوق المصرى.
لفت إلى أن قطاع المخلفات ينقسم إلى مخلفات زراعية وتمثل 30% من إجمالى مصانع الشعبة يليها المخلفات البلاستيكية، ثم المخلفات الصلبة التى تنقسم إلى مخلفات عضوية ومعدنية وصولاً لمخلفات الزيوت التى تنقسم إلى زيوت الطعام وزيوت المعدنية. توجه مصانع الأسمنت نحو الاعتماد على الوقود البديل يدعم القطاع
أكد أن أغلب مصانع الأسمنت بدأت تتجه نحو الاعتماد على الوقود البديل، ويرجع ذلك إلى الصعوبات التى تواجه القطاع فى استيراد الفحم الأمر الذى يرفع جزءا من الأعباء عن كاهل مصانع الأسمنت ويدعم نمو عمل القطاع.
ذكر أن الدولة تتجه نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وفق رؤية مصر 2030، والشعبة تسعى إلى حل مشكلات ومعوقات القطاع بجانب إبراز أهم الفرص الاستثمارية للمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي.
أشار إلى أن الشعبة يقتصر دورها على تقديم الدعم والاستشارة الفنية للشركات بجانب مساندتهم فى توفير التمويلات من الجهات الحكومية.
أوضح السقا أن قطاع المخلفات يواجه تحديًا فى توفير الخام رغم إنتاج الجمهورية أطناناً من المخلفات الصلبة والزراعية والغذائية، ويرجع ذلك إلى عدم وجود منظومة للجمع بالإضافة لعدم تواصل بين المصانع فى القطاعات المختلفة. 8 شركات غذائية تتعهد بتوريد مخلفاتها إلى مصانع الشعبة
ذكر أن الشعبة اجتمعت مع غرفة الصناعات الغذائية وأسفر عن توقيع بروتوكول تعاون مع 8 مصانع داخل الغرفة متخصصة فى منتجات الشيبسي وزيوت الطعام لتوريد مخلفاتها إلى مصانع شعبة المخلفات.
استطرد أن مخلفات الزيوت يتم استخراج منها الوقود الحيوي“البيوديزل” الذي يستخدم في شركات الكهرباء والطاقة مثل شركات الطيران الملزمة طبقاً لاتفاقيات البيئة الاعتماد على 20% من وقودها على الوقود الحيوي الصديق للبيئة.
أوضح رئيس الشعبة أن مرحلة التصنيع تعتمد على خامات مستوردة تختلف نسبتها من قطاع لأخر مثل استخدام المواد الكيميائية المستوردة فى تدوير المخلفات البلاستيكية.
أشار إلى أن مصانع الشعبة واجهت صعوبات فى عمليات الإفراج عن الخامات، نظراً لنقص الدولار بجانب تحملهم غرامات تأخير وأرضيات بما ساهم فى سعى المصانع نحو زيادة سعر المنتجات النهائية إلا أن اعتماد الصناعة على خامات معاد تدويرها يجعلها غير قادرة على زيادة الأسعار.
لفت إلى أن الشعبة تعتزم رفع مذكرة للحكومة للمطالبة بتسريع عمليات الإفراج عن الخامات منعاً لتكبد المصانع المزيد من غرامات الأرضيات.
نوه إلى أن إعداد جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دراسة تتعلق بتدوير ومعالجة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة يساهم فى تقليل تلوث البيئة نظراً لأنها مخلفات خطيرة يتطلب العمل فيها توافر اشتراطات خاصة مثل توفير مدفن صحى ومعدات صالحة وأفراد مدربة للتعامل مع المخلفات.
ذكر أن الشعبة اجتمعت مع جهاز تنظيم المخلفات وشعبة البلاستيك للاتفاق على مواصفات جديدة للأكياس البلاستيك تتمثل فى إنتاج أكياس بلاستيك 50 ميكرون بدلاً من 20 ميكرون لتقليل مخاطر تلوث البيئة وسهولة تحللها داخل البحار.
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