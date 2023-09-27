مبادرة الإحلال تدرس طلبًا لرفع أسعار السيارات المشاركة الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) “حسنى”: التوقف عن استقبال طلبات حجز هيونداى النترا الفئة الأعلى
يدرس مجلس إدارة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، طلب أحد الشركات المشاركة زيادة أسعار سياراتها بالمبادرة خلال اجتماعه الشهر المقبل.
قال مجاهد حسنى، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال لـ((البورصة))، إن أحد الشركات المشاركة تقدمت بطلب للمبادرة لزيادة أسعار سياراتها، وذلك وفقًا للتغيرات السعرية الاخيرة داخل السوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع.
وأشار ((حسنى)) إلى أن مجلس إدارة المبادرة سوف يبحث طلب الشركة خلال اجتماعه المخطط انعقاده خلال الشهر المقبل، موضحًا أنه لن يتم اعتماد أى أسعار جديدة على السيارات قبل موافقة وزير المالية.
على جانب آخر، لفت إلى أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية“ايتامكو” المشاركة بسيارات العلامة التجارية ((هيونداى))، أوقفت استلام الطلبات على السيارة ((النترا)) أعلى فئة (هاى لاين) بسبب عدم توفرها لدى الشركة خلال الفترة الحالية، والتى تقدم بسعر داخل المبادرة حالياً بسعر 640 ألف جنيه،
أوضح أن الخزانة العامة للدولة أنفقت ما يقرب من 697 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021، وحتى شهر سبتمبر الجارى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.
تابع: أن الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة استقبل 41.2 ألف طلب من راغبى إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ((الطاقة النظيفة))، وإجمالى عدد السيارات التى تم تسليمها بلغ نحو 28.3 ألف سيارة موزعة حسب العلامات ما بين (ملاكى، وتاكسى، وميكروباص)، خلال الفترة من شهر أبريل 2021 وحتى شهر سبتمبر 2023.
لفت إلى أن المبادرة قامت بتخريد ما يقرب من أكثر من 28.2 ألف سيارة بساحات التخريد، فى محافظات ((الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)) ، مشيرا إلى أنه من المرجح انضمام محافظات جديدة داخل المبادرة الربع الأخير من 2022.
وذكر، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار الميكروباص تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل إلى 599.880 ألف جنيه.
أما أسعار السيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة.
MENAFN27092023000202011048ID1107148993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.