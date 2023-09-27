مبادرة الإحلال تدرس طلبًا لرفع أسعار السيارات المشاركة الشهر المقبل

يدرس مجلس إدارة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، طلب أحد الشركات المشاركة زيادة أسعار سياراتها بالمبادرة خلال اجتماعه الشهر المقبل.

قال مجاهد حسنى، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال لـ((البورصة))، إن أحد الشركات المشاركة تقدمت بطلب للمبادرة لزيادة أسعار سياراتها، وذلك وفقًا للتغيرات السعرية الاخيرة داخل السوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع.

وأشار ((حسنى)) إلى أن مجلس إدارة المبادرة سوف يبحث طلب الشركة خلال اجتماعه المخطط انعقاده خلال الشهر المقبل، موضحًا أنه لن يتم اعتماد أى أسعار جديدة على السيارات قبل موافقة وزير المالية.

على جانب آخر، لفت إلى أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية“ايتامكو” المشاركة بسيارات العلامة التجارية ((هيونداى))، أوقفت استلام الطلبات على السيارة ((النترا)) أعلى فئة (هاى لاين) بسبب عدم توفرها لدى الشركة خلال الفترة الحالية، والتى تقدم بسعر داخل المبادرة حالياً بسعر 640 ألف جنيه،

أوضح أن الخزانة العامة للدولة أنفقت ما يقرب من 697 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021، وحتى شهر سبتمبر الجارى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

تابع: أن الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة استقبل 41.2 ألف طلب من راغبى إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ((الطاقة النظيفة))، وإجمالى عدد السيارات التى تم تسليمها بلغ نحو 28.3 ألف سيارة موزعة حسب العلامات ما بين (ملاكى، وتاكسى، وميكروباص)، خلال الفترة من شهر أبريل 2021 وحتى شهر سبتمبر 2023.

لفت إلى أن المبادرة قامت بتخريد ما يقرب من أكثر من 28.2 ألف سيارة بساحات التخريد، فى محافظات ((الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)) ، مشيرا إلى أنه من المرجح انضمام محافظات جديدة داخل المبادرة الربع الأخير من 2022.

وذكر، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار الميكروباص تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل إلى 599.880 ألف جنيه.

أما أسعار السيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة.