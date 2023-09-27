أويل تك للزيوت تضيف خطى إنتاج بتكلفة 10 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت إضافة خطى إنتاج بقيمة 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.

وقال مصطفى كامل، مدير مبيعات الشركة، إن خطوط الإنتاج الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من السمن إلى 2600 طن شهريًا مقابل 2000 طن حاليًا، بالإضافة إلى إنتاج أحجام جديدة من عبوات السمن تتناسب مع جميع الشرائح بدلا من إنتاج عبوة واحدة.

وأضاف كامل لـ”البورصة”، أن الاستثمارات المستهدف ضخها سيتم تدبيرها ذاتيًا من أرباح الشركة، ومن المتوقع افتتاح التوسعات الجديدة بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتأسست شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت والمنظفات عام 2002، وبدأت بطاقة إنتاجية 1000 طن شهرياً ووصلت إلى 10 آلاف طن حالياً من الزيوت.

وتستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 ألف طن وتسعى لإضافة منتجات جديدة أبرزها بديل زبدة الكاكاو، وزيت المارجرين، لتلبية احتياجات مصانع الشوكولاته والمخبوزات فى مصر.

وأوضح كامل، أن الشركة تعتزم فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الحالية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر وأهمها الكوميسا.

وبلغت صادرات مصر إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 3.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021.

كتب – أحمد غنيم وفرح رجب: