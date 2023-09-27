أويل تك للزيوت تضيف خطى إنتاج بتكلفة 10 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت إضافة خطى إنتاج بقيمة 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.
وقال مصطفى كامل، مدير مبيعات الشركة، إن خطوط الإنتاج الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من السمن إلى 2600 طن شهريًا مقابل 2000 طن حاليًا، بالإضافة إلى إنتاج أحجام جديدة من عبوات السمن تتناسب مع جميع الشرائح بدلا من إنتاج عبوة واحدة.
وأضاف كامل لـ”البورصة”، أن الاستثمارات المستهدف ضخها سيتم تدبيرها ذاتيًا من أرباح الشركة، ومن المتوقع افتتاح التوسعات الجديدة بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتأسست شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت والمنظفات عام 2002، وبدأت بطاقة إنتاجية 1000 طن شهرياً ووصلت إلى 10 آلاف طن حالياً من الزيوت.
وتستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 ألف طن وتسعى لإضافة منتجات جديدة أبرزها بديل زبدة الكاكاو، وزيت المارجرين، لتلبية احتياجات مصانع الشوكولاته والمخبوزات فى مصر.
وأوضح كامل، أن الشركة تعتزم فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الحالية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر وأهمها الكوميسا.
وبلغت صادرات مصر إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 3.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021.
كتب – أحمد غنيم وفرح رجب:
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