Wednesday, 27 September 2023 11:50 GMT

الاتحاد الأوروبى: تحقيقنا حول دعم بكين لشركات السيارات مبنى على الحقائق

9/27/2023 1:58:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الكتلة الموحدة بدأت تحقيقًا في دعم الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، لكن لا ينبغي وضع افتراضات بشأن نتائج التحقيق.

وذكر“فالديس دومبروفسكيس” في حديث للصحفيين في بكين اليوم، أن التحقيق يركز على دعم إنتاج السيارات الكهربائية وسيكون“مبنيًا على الحقائق”.

وأضاف أن التحقيق سيكون متماشيًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وسيتضمن التعامل مع السلطات والشركات الصينية، متابعًا أنه لا ينبغي الحكم مسبقاً على نتيجة التحقيق.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن الاتحاد خلص إلى تلقي شركة“تسلا” دعمًا من بكين بعد جمع أدلة – لم يعلن عنها رسميًا بعد – خلال التحقيق المفاجئ الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في الثالث عشر من سبتمبر.

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معرفة حجم دعم بكين لـ”تسلا” وبعض الشركات الصينية، وبعد ذلك سيقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ أي تدابير لتحقيق المساواة في الصناعة بما في ذلك فرض غرامات على المصنعين المستفيدين.

MENAFN27092023000202011048ID1107148991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث