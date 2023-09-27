الاتحاد الأوروبى: تحقيقنا حول دعم بكين لشركات السيارات مبنى على الحقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الكتلة الموحدة بدأت تحقيقًا في دعم الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، لكن لا ينبغي وضع افتراضات بشأن نتائج التحقيق.
وذكر“فالديس دومبروفسكيس” في حديث للصحفيين في بكين اليوم، أن التحقيق يركز على دعم إنتاج السيارات الكهربائية وسيكون“مبنيًا على الحقائق”.
وأضاف أن التحقيق سيكون متماشيًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وسيتضمن التعامل مع السلطات والشركات الصينية، متابعًا أنه لا ينبغي الحكم مسبقاً على نتيجة التحقيق.
وذكرت تقارير في وقت سابق، أن الاتحاد خلص إلى تلقي شركة“تسلا” دعمًا من بكين بعد جمع أدلة – لم يعلن عنها رسميًا بعد – خلال التحقيق المفاجئ الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في الثالث عشر من سبتمبر.
وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معرفة حجم دعم بكين لـ”تسلا” وبعض الشركات الصينية، وبعد ذلك سيقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ أي تدابير لتحقيق المساواة في الصناعة بما في ذلك فرض غرامات على المصنعين المستفيدين.
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