الاتحاد الأوروبى: تحقيقنا حول دعم بكين لشركات السيارات مبنى على الحقائق

MENAFN - Al-Borsa News) قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الكتلة الموحدة بدأت تحقيقًا في دعم الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، لكن لا ينبغي وضع افتراضات بشأن نتائج التحقيق.

وذكر“فالديس دومبروفسكيس” في حديث للصحفيين في بكين اليوم، أن التحقيق يركز على دعم إنتاج السيارات الكهربائية وسيكون“مبنيًا على الحقائق”.

وأضاف أن التحقيق سيكون متماشيًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وسيتضمن التعامل مع السلطات والشركات الصينية، متابعًا أنه لا ينبغي الحكم مسبقاً على نتيجة التحقيق.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن الاتحاد خلص إلى تلقي شركة“تسلا” دعمًا من بكين بعد جمع أدلة – لم يعلن عنها رسميًا بعد – خلال التحقيق المفاجئ الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في الثالث عشر من سبتمبر.

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معرفة حجم دعم بكين لـ”تسلا” وبعض الشركات الصينية، وبعد ذلك سيقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ أي تدابير لتحقيق المساواة في الصناعة بما في ذلك فرض غرامات على المصنعين المستفيدين.