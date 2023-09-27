الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع استمرار الضغوط على الأسهم في ظل ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ 2011.
وقال“فالديس دومبروفسكيس” رئيس الشؤون التجارية بالمفوضية الأوروبية أنه لا يجب التكهن بشأن نتائج التحقيقات في تقديم الحكومة الصينية الدعم لصناعة السيارات الكهربائية.
وتراجع سهم شركة“كارمات Carmat” بنسبة 30.4%، بعد أن قالت شركة القلب الاصطناعي الفرنسية إنها لن تحقق هدف المبيعات للعام بأكمله وسط مشكلات في العرض، وحذرت من نفاد السيولة بحلول نهاية أكتوبر.
وتترقب الأسواق صدور بيانات المعروض النقدي“إم 3” والقروض الخاصة خلال شهر أغسطس، والصادرة غدًا عن البنك المركزي الأوروبي، للتعرف أكثر عن مدى تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالتشديد النقدي.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 447.7 نقطة، مع تراجع قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة والتعدين، وهو أدنى مستوى منذ جلسة السابع من يوليو الماضي.
وفي حين استقر“فوتسي 100” البريطاني عند 7625 نقطة، هبط“داكس” الألماني بنسبة 1% مسجلًا 15255 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7074 نقطة. أرقام
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