الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع استمرار الضغوط على الأسهم في ظل ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ 2011.

وقال“فالديس دومبروفسكيس” رئيس الشؤون التجارية بالمفوضية الأوروبية أنه لا يجب التكهن بشأن نتائج التحقيقات في تقديم الحكومة الصينية الدعم لصناعة السيارات الكهربائية.

وتراجع سهم شركة“كارمات Carmat” بنسبة 30.4%، بعد أن قالت شركة القلب الاصطناعي الفرنسية إنها لن تحقق هدف المبيعات للعام بأكمله وسط مشكلات في العرض، وحذرت من نفاد السيولة بحلول نهاية أكتوبر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المعروض النقدي“إم 3” والقروض الخاصة خلال شهر أغسطس، والصادرة غدًا عن البنك المركزي الأوروبي، للتعرف أكثر عن مدى تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالتشديد النقدي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 447.7 نقطة، مع تراجع قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة والتعدين، وهو أدنى مستوى منذ جلسة السابع من يوليو الماضي.

وفي حين استقر“فوتسي 100” البريطاني عند 7625 نقطة، هبط“داكس” الألماني بنسبة 1% مسجلًا 15255 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7074 نقطة.