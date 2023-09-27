الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وإس آند بى يسجل أدنى مستوياته منذ يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ومع ترقب جهود المشرعين لتجنب الإغلاق الحكومي.
وخلال منتصف التعاملات، هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.95% أو 325 نقطة إلى 33681 نقطة.
وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.20% إلى 4286 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يونيو، فيما انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.25% إلى 13108 نقاط.
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ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع المفاوضات في واشنطن، حيث يأمل المشرّعون في تجنب إغلاق الحكومة الذي قد يحدث في الأول من أكتوبر إذا لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون الإنفاق.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في البلاد بنسبة 8.7% على أساس شهري لتسجل 675 ألف وحدة خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 700 ألف وحدة.
فيما أظهر مسح مؤشر مجلس المؤتمرات، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر سبتمبر إلى 103 نقاط، من قراءة شهر أغسطس المعدلة بالزيادة عند 108.7 نقطة، وذلك دون التوقعات التي رجحت تراجعها إلى 105.5 نقطة.
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