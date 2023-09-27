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الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وإس آند بى يسجل أدنى مستوياته منذ يونيو

9/27/2023 1:58:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ومع ترقب جهود المشرعين لتجنب الإغلاق الحكومي.

وخلال منتصف التعاملات، هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.95% أو 325 نقطة إلى 33681 نقطة.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.20% إلى 4286 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يونيو، فيما انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.25% إلى 13108 نقاط.

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ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع المفاوضات في واشنطن، حيث يأمل المشرّعون في تجنب إغلاق الحكومة الذي قد يحدث في الأول من أكتوبر إذا لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون الإنفاق.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في البلاد بنسبة 8.7% على أساس شهري لتسجل 675 ألف وحدة خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 700 ألف وحدة.

فيما أظهر مسح مؤشر مجلس المؤتمرات، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر سبتمبر إلى 103 نقاط، من قراءة شهر أغسطس المعدلة بالزيادة عند 108.7 نقطة، وذلك دون التوقعات التي رجحت تراجعها إلى 105.5 نقطة.

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