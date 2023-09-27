لافروف: موسكو تخوض مفاوضات مع تونس بشأن توسيع إمدادات الحبوب الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه تُجرى حاليًا مفاوضات في موسكو بشأن مواصلة وتوسيع إمدادات الحبوب إلى تونس.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية:“لقد بحثنا على وجه التحديد آفاق تنظيم شراء الحبوب الروسية، وقد تم بالفعل تسليم الدفعة الأولى إلى تونس”.

كما لفت كبير الدبلوماسيين الروس، إلى أن هناك وفدا تونيسيا برئاسة رئيس شركة الحبوب التونسية يجري الآن مفاوضات في وزارة الزراعة الروسية بشأن شروط الإمدادات الإضافية من الحبوب الروسية وتوسعها.

أ. ش. أ