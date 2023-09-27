مورجان ستانلى يوصى المستثمرين بشراء سهم باركليز

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى المحللون في بنك“مورجان ستانلي” المستثمرين، بشراء أسهم في مصرف“باركليز”، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات.

وفي مذكرة للعملاء صدرت الثلاثاء، رفع المحللون توصيتهم للسهم إلى“الوزن الزائد” من“الوزن المتساوي”، وكتبوا أن نمو أعمال المقرض البريطاني في بطاقات الائتمان الأمريكية لا يحظى بالتقدير الكافي.

وقال محللو“مورجان ستانلي” للعملاء، إن المعنويات حول بلوغ ذروة أسعار الفائدة تفيد أيضًا أعمال الاندماج والاستحواذ في بنك“باركليز”.

وخفض“مورجان ستانلي” تصنيف“باركليز” إلى“الوزن المتساوي” في 9 يناير 2018، ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بنسبة 23% حتى إغلاق أمس، مقابل انخفاض بنسبة 15% لمؤشر“ستوكس 600” للبنوك.