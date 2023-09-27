مورجان ستانلى يوصى المستثمرين بشراء سهم باركليز

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوصى المحللون في بنك“مورجان ستانلي” المستثمرين، بشراء أسهم في مصرف“باركليز”، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات.
وفي مذكرة للعملاء صدرت الثلاثاء، رفع المحللون توصيتهم للسهم إلى“الوزن الزائد” من“الوزن المتساوي”، وكتبوا أن نمو أعمال المقرض البريطاني في بطاقات الائتمان الأمريكية لا يحظى بالتقدير الكافي.
وقال محللو“مورجان ستانلي” للعملاء، إن المعنويات حول بلوغ ذروة أسعار الفائدة تفيد أيضًا أعمال الاندماج والاستحواذ في بنك“باركليز”.
وخفض“مورجان ستانلي” تصنيف“باركليز” إلى“الوزن المتساوي” في 9 يناير 2018، ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بنسبة 23% حتى إغلاق أمس، مقابل انخفاض بنسبة 15% لمؤشر“ستوكس 600” للبنوك. أرقام
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