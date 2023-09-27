تقرير: ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة فى أمريكا 13% رغم إضراب العمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع شركة“كوكس أوتوموتيف” أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بفضل الطلب المستمر.
وبحسب تقرير أصدرته“كوكس” عن أداء صناعة السيارات الأمريكية خلال الربع الثالث، من المتوقع أن تصل أحجام المبيعات في الشهر الحالي إلى ما يقرب من 1.3 مليون وحدة، بزيادة أكثر من 13% عن العام الماضي.
وقالت شركة أبحاث السيارات، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة وإضراب اتحاد عمال السيارات ضد ثلاثة من كبرى شركات السيارات في الولايات المتحدة، فإن مستويات المخزون على مستوى الصناعة ارتفعت بأكثر من 63%.
وزادت“كوكس” من توقعات مبيعات السيارات الجديدة للعام بأكمله، لتتراوح بين 15.3 مليون و15.4 مليون وحدة، من 15 مليون وحدة. أرقام
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