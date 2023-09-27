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تقرير: ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة فى أمريكا 13% رغم إضراب العمال

9/27/2023 1:58:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع شركة“كوكس أوتوموتيف” أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بفضل الطلب المستمر.

وبحسب تقرير أصدرته“كوكس” عن أداء صناعة السيارات الأمريكية خلال الربع الثالث، من المتوقع أن تصل أحجام المبيعات في الشهر الحالي إلى ما يقرب من 1.3 مليون وحدة، بزيادة أكثر من 13% عن العام الماضي.

وقالت شركة أبحاث السيارات، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة وإضراب اتحاد عمال السيارات ضد ثلاثة من كبرى شركات السيارات في الولايات المتحدة، فإن مستويات المخزون على مستوى الصناعة ارتفعت بأكثر من 63%.

وزادت“كوكس” من توقعات مبيعات السيارات الجديدة للعام بأكمله، لتتراوح بين 15.3 مليون و15.4 مليون وحدة، من 15 مليون وحدة.

أرقام

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