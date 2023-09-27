كوريا الجنوبية والصين واليابان تتفق على عقد قمة ثلاثية فى أقرب وقت

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان، اجتماعا رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، ووافقت على استئناف قمتهم الثلاثية المتوقفة منذ فترة طويلة، في أقرب وقت مناسب، وفقا لما أعلنته الخارجية الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أنه تم الترتيب للاجتماع لمناقشة استئناف آلية التعاون الثلاثي بين الدول المتجاورة، بما في ذلك إمكانية إحياء القمم الثلاثية، المتوقفة منذ عام 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية ليم سو-سوك في بيان:“خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد صباح اليوم بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، اتفقت الدول الثلاث على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت مناسب للأطراف، والعقد الفوري لاجتماع وزراء الخارجية للتحضير للقمة”.

أ. ش. أ