فولكس فاجن تخفض إنتاج السيارات الكهربائية مع تراجع الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“فولكس فاجن” عن تقليص إنتاج العديد من نماذج السيارات الكهربائية في مصنعين ألمانيين بسبب انخفاض الطلب الأوروبي.
وقال متحدث باسم صانعة السيارات الألمانية، إنه من المقرر تخفيض إنتاج سيارات كهربائية مثل طراز“آي دي 3” من“فولكس فاجن”، وطرازات“كوبرا بورن”، في مصنع السيارات الكهربائية الرئيسي في“تسفيكاو” حتى 16 أكتوبر.
وبحسب“بلومبرج”، أوضح المتحدث أنه سيتوقف تجميع طراز“آي دي 3” في“دريسدن” خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر.
يأتي ذلك بعد أن تراجعت طلبيات الشركات – والتي تمثل حوالي 70% من السيارات المصنوعة في تسفيكاو – منذ انتهاء الدعم الألماني لصناعة السيارات الكهربائية هذا الشهر. أرقام
MENAFN27092023000202011048ID1107148983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.