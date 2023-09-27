فولكس فاجن تخفض إنتاج السيارات الكهربائية مع تراجع الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“فولكس فاجن” عن تقليص إنتاج العديد من نماذج السيارات الكهربائية في مصنعين ألمانيين بسبب انخفاض الطلب الأوروبي.

وقال متحدث باسم صانعة السيارات الألمانية، إنه من المقرر تخفيض إنتاج سيارات كهربائية مثل طراز“آي دي 3” من“فولكس فاجن”، وطرازات“كوبرا بورن”، في مصنع السيارات الكهربائية الرئيسي في“تسفيكاو” حتى 16 أكتوبر.

وبحسب“بلومبرج”، أوضح المتحدث أنه سيتوقف تجميع طراز“آي دي 3” في“دريسدن” خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت طلبيات الشركات – والتي تمثل حوالي 70% من السيارات المصنوعة في تسفيكاو – منذ انتهاء الدعم الألماني لصناعة السيارات الكهربائية هذا الشهر.