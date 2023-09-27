عضو بالفيدرالى: هناك احتمال لرفع الفائدة أكثر من 25 نقطة أساس لاحتواء التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) طرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، احتمالين تضمن كلاهما تشديدًا للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم وجود إطار نظري لتأكيد المدى المطلوب بدقة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وقال“نيل كاشكاري” خلال مقال نُشر على موقع البنك الرسمي الثلاثاء:“من أجل تقييم ما وصلنا إليه في معركة التضخم بعد حوالي 15 شهرًا، ارتفع التضخم خلال الفترة، ولكنه انخفض بعد ذلك بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد السياسة من قِبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

وأشار صانع السياسات إلى سيناريوهين، الأول بنسبة ترجيح 60%، تحقق الهبوط الناعم بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، حيث تحتفظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بسياسة تقييدية عند هذا المستوى لفترة كافية لإعادة التضخم إلى مستهدفه.

وأضاف عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن السيناريو الآخر يتمثل في الحاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لتحقيق مستهدف التضخم، حيث ما زالت الأسر تشعر بثقة أكبر بشأن مستقبلها الاقتصادي وتنفق أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، مما يحافظ على قوة الطلب الاستهلاكي.

واختتم“كاشكاري” بأنه يتعين على صناع السياسات أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا خطر تعرض الاقتصاد لصدمات جديدة، مثل إغلاق الحكومة، وتصعيد الحرب في أوكرانيا، وامتداد اضطراب قطاع السيارات المحلي، والآثار غير المباشرة الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني.

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